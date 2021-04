Sommerferien(s)pass geht in neue Runde

Ss Homework Help - Moneysaving shopping for medications at our drugstore. Online pharmacy with affordable deals. Save money when ordering from our Gerade deshalb arbeiten die Organisatoren des Sommerferien(s)pass Kamenz und deren Partner daran, Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jahren ein buntes Sommerprogramm zusammenzustellen.

Da sich in den Angeboten – sei es eine Kinderstadtführung, ein Ausprobieren in technischen Berufen, ein Basteln und Werkeln in Bildungsstätten oder ein Spielenachmittag in Geschäften und Vereinen – meist kleinere Gruppen zusammenfinden, ist die Hoffnung groß, dass alles wie geplant stattfinden kann.

»Spannend, lehrreich und abwechslungsreich« lautet dabei das Credo des Projektes. Daher plant das koordinierende Team, dem Katrin Teize (Stadtverwaltung Kamenz), Marita Lehmann (Kinderschutzbund), Torsten Kluge (Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit) und Andreas Crämer angehören, den mittlerweile 6. Kamenzer Sommerferien(s)pass wie letztes Jahr. So soll es ab Mitte Juni unter www.kamenz.de/sommerferienspass einen öffentlich einsehbaren Angebotskatalog geben. Zusätzliche Flyer werden in den Schulen und bei den beteiligten Anbietern ausliegen. Über letztere können die Kinder zur jeweiligen Aktion vorangemeldet werden. Nach den Ferien ist für alle Kinder wieder ein Treffen mit dem Oberbürgermeister geplant, zu dem es neben kleinen Überraschungen den traditionellen Sommerferien-Pass gibt.

Wer selbst als Veranstalter mitwirken möchte, kann seine Aktion bis zum 31. Mai bei Katrin Teize anmelden. Kontakt: katrin.teize@stadt.kamenz.de