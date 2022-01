SEK-Einsatz in Neu-Schönbrunn

Im kleinen Ort Neu-Schönbrunn, das nordöstlich von Bischofswerda liegt, versammelte sich gegen 15 Uhr ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften. Vorausgegangen war ein Notruf, der beschrieb, dass ein älterer, verwirrter Herr in Neu-Schönbrunn mit einer Waffe herumläuft. Sofort machten sich Beamte des Polizeireviers Bautzen sowie Spezialeinsatzkräfte auf den Weg. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der ältere Mann bereits in seiner Wohnung verschanzt. Da zunächst unklar war, ob eine Waffe im Spiel war, sind die Beamten vorsichtig heran gegangen und sperrten den Einsatzort weiträumig ab. Schwer bewaffnet konnten die Beamten den älteren Herren in seinem Haus stellen.

Die Polizei möchte nun am Abend das Wohnhaus nach einer Waffe durchsuchen. Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt.

