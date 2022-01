Schwerer Verkehrsunfall in Bischofswerda

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, ergab sich ihnen ein schlimmes Unfallbild: Ein völlig deformiertes Auto lag am Straßenrand, dahinter waren etliche Fahrzeugteile auf der Straße verstreut.

Kein Transport mit Rettungshubschrauber möglich

Gestern gegen 16:20 Uhr fuhr ein Mazda-Fahrer auf dem Schmöllner Weg entlang, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, einen Baum streifte und sich anschließend überschlug. An der Einfahrt zur Waldbühne in Bischofswerda blieb der Mazda auf dem Dach liegen, über 100 Meter vom Baumeinschlag entfernt. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr aus Bischofswerda befreite den eingeklemmten Mann aus seinem Wrack und übergaben ihn an die Rettungskräfte. Bei dem Unfall wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass ein nachträglich angeforderter Hubschrauber nicht zum Krankentransport möglich war. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Kind mit Pferd wurde fast vom Auto erfasst

Der Schmöllner Weg war für über zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Glück im Unglück hatte ein Kind, das grade auf dem Fußgängerweg mit dem Pferd unterwegs war. Das Fahrzeug flog nur wenige Meter neben dem Mädchen von der Straße.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.