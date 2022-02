"Schiebocker" Fleischer baut in Neukirch

Die »Schiebocker« Fleischverarbeitungsgesellschaft realisiert in Neukirch/Lausitz auf einer Fläche von 400 Quadratmeter einen modernen Neubau mit Bistro und Filiale. Entstehen soll das neue Geschäft in der Mitte des Ortes, direkt gegenüber der Kirche. Dafür musste ein marodes und seit mehreren Jahren leerstehendes Gebäude weichen, um Platz für den Neubau zu schaffen.

Die Arbeiten für den Neubau sind bereits voll im Gange. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres können die ersten Kunden in der Neukircher Filiale einkaufen gehen, erzählt der Geschäftsführer Jens Mühmelt.

Die moderne Filiale soll eine breite Auswahl an regionalen Fleisch- und Feinkostprodukten anbieten. Ein besonderes Highlight wird der sichtbare Fleischreiferaum werden, wo sogenanntes »Dry-Aged-Beef« gelagert wird. »Dry-Aged-Beef« ist trocken gelagertes Fleisch, das bis zu sechs Wochen reifen soll, um ein intensiveres Geschmackserlebnis zu erhalten. Diese Reifung können die Kunden künftig an der Kasse in Echtzeit mitverfolgen. Auch Jens Mühmelt freut sich auf diese Neuheit, denn der sichtbare Reiferaum ist in keiner anderen Fleischerei im Landkreis zu finden.

Das Bistro wiederum wird von Montag bis Freitag leckere Frühstücks- und Mittagsgerichte anbieten. Am Wochenende dürfen die Räumlichkeiten des Bistros für private Feiern genutzt werden. Sie bieten Platz für circa 60 bis 70 Personen. Auch ein Cateringangebot ist in Neukirch/Lausitz geplant.

Wie der Geschäftsführer Mühmelt zu Wissen gibt, werden am neuen Standort vier bis fünf neue Fachkräfte eingestellt. Für die neue Filiale werden vorrangig Köche und Fleischereifachverkäuferinnen gesucht.

Das 90 Mitarbeiter große Fleischverarbeitungsunternehmen verfolgt dabei eine eigene Philosophie: »Bei uns kommt alles aus eigener Hand: Die Tiere kommen aus der Region und werden in Sohland geschlachtet. Ich lege großen Wert auf gute Qualität und die faire Bezahlung meiner Mitarbeiter«, so Jens Mühmelt.

Bei der Standortauswahl hat sich der Geschäftsführer bewusst für die Oberlandgemeinde entschieden, weil bereits eine Filiale im Ort existiert. Außerdem ist die Wirtschaftskraft in der Gemeinde Neukirch gut, sodass viele Handwerker oder Firmenmitarbeiter das Bistro nutzen können. Zudem bedeutet der Neubau eine Erweiterung in die Lausitz für das Fleischverarbeitende Unternehmen aus Bischofswerda.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.