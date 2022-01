Scheitern muss kein lebenslanges Schicksal sein

UK Academic Writers offers trusted http://www.alpinarium.at/?purchase-a-financial-planning-business at cheap prices, we provide essay writing, assignment writing & dissertation writing services Welche beruflichen Erlebnisse berühren Sie am meisten?

Katrin Fleischmann: Mich berühren besonders immer wieder Begegnungen mit Menschen, die vor längerer Zeit in der Beratungsstelle waren und mich nach einer Weile anrufen oder mir schreiben. Manchmal erzählen mir diese Menschen dann von einem Satz, den ich gesagt habe, der sie besonders geprägt hat. Wenn ich außerhalb von meinem Büro verrate, was ich beruflich mache, bekomme ich oft einen mitleidigen Blick und die Vermutung, dass ich wohl nicht viele Erfolgserlebnisse habe. Das stimmt aber nicht. Im Gegenteil. Ich habe von meinen Klienten gelernt, dass Scheitern kein lebenslanges Schicksal ist, sondern eine Momentaufnahme. Und diese Beobachtung macht die Arbeit für mich sehr lohnend.

Das stimmt. Nach meiner ersten beruflichen Tätigkeit habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Ich wollte etwas völlig anderes probieren. Die ersten Tage und Wochen waren dann, im übertragenen Sinne, der Sprung ins kalte Wasser. Aber ich hatte Kollegen, die ihre langjährige Erfahrung mit mir geteilt haben, und auch die Chance, meine eigenen Erfahrungen machen zu können.

Diese Frage ist mit einem klaren Jein zu beantworten. Auch mit viel fachlicher und praktischer Erfahrung gibt es immer wieder Geschichten, die ich nach fast 20 Jahren zum ersten Mal höre. Ich denke aber, dass die größte Herausforderung ist, mit jedem Betroffenen nach einem eigenen Weg zu suchen. Es gibt keine schnellen Lösungen, kein Rezept, das immer funktioniert. Und manchmal gehört es auch dazu, gemeinsam mit den Klienten auszuhalten, dass sie sich erstmal entscheiden, weiter zu trinken oder zu kiffen. Zur Begleitung gehört auch das Akzeptieren solcher Entscheidungen und das Loslassen. Wir gehen oft lange Wege miteinander.

Seit einiger Zeit habe ich es mir zu Aufgabe gemacht, besonders die Bedürfnisse von suchtbelasteten Familien im Blick zu behalten. Dazu gehörte vor ein paar Jahren das Trampolin-Projekt, das wir erfolgreich an unseren Netzwerkpartner, die Louisenstift GmbH, weitergeben haben. Dazu gehört das SHIFT-Programm, ein Gruppentraining für suchtbelastete Eltern, die mit ihren Kindern zusammenleben oder aktiv eine Elternrolle übernehmen, eine Auflage vom Jugendamt erhalten haben oder sich selbst für eine Beratung entscheiden. Bei den gemeinsamen Treffen behandeln wir Themen wie Kommunikation, kindliche Bedürfnisse, Gestaltung des Familienlebens, das Tabuthema Sucht, und Eltern als Partner.

In der Klärungsphase finden Einzelgespräche und später ein Abschlussgespräch statt. Wir haben im vergangenen Jahr den ersten Durchlauf veranstalten können und von den Eltern, die dabei waren, eine sehr positive Resonanz bekommen. Und es gehört dazu, immer weiter an der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Jugendhilfe und der Familienhilfe zu feilen.

Haus Bethesda

Diakonie St. Martin

Schulstraße 5

02977 Hoyerswerda

Tel.: 03571/ 428504