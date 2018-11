Rentnerin spendet 11.000 Euro

Die Welt des Tanzes in Dresden

Dresden. Die Show »Night of the Dance« geht ab Dezember 2018 auf große Deutschland-Tournee und ist am 22. Januar 2019, ab 20 Uhr im Kulturpalast zu Gast. Das Ensemble, bestehend aus Breakdance-Weltmeistern, kunstvollen Akrobaten, flinken Stepptänzern oder eleganten Balletttänzern, spiegelt die Vielfalt des Tanzes wider. Im Programm finden sich Einlagen weltbekannter Tanzshows und -filme, wie »Dirty Dancing« und Michael Jacksons »Beat It«. Wichtigster Bestandteil des 90-minütigen-Programmes ist der irische Stepptanz. Wir verschenken 3x2 Freikarten für die Show. Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen unter: www.wochenkurier.info/gewinnspiele (Teilnahmeschluss: 7. November 2018)