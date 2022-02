Pfandgeld hilft Oberkainaer Kultur- und BÃ¼rgerverein

Im Frühjahr 2020 wurde der Kultur- und Bürgerverein im Bautzener Ortsteil Oberkaina gegründet, mit dem Ziel, die Menschen im alten und neuen Teil des Ortes zu verbinden, den Gemeinschaftssinn zu fördern und bei der Entwicklung des Ortsbildes mitzuwirken.

Als öffentlich wurde, dass auf dem freien Grundstück vor dem neuen Teil Oberkainas ein Einkaufsmarkt gebaut werden soll, waren nicht alle Anwohner begeistert. Besonders der zusätzliche Verkehr machte Sorgen. Das ist inzwischen Geschichte. Der Markt ist Teil des Wohngebietes und gut besucht. Die Kunden freuen sich besonders über die Freundlichkeit des Personals, das Angebot an regionalen Produkten und die Frische der Waren.

Mit den Inhabern des Edeka-Marktes, dem Ehepaar Schulze, gab es seit der Eröffnung im November 2020 guten Kontakt. So lag es nahe, dass die ersten Einnahmen der Spendenaktion am Leergutautomaten dem Verein zugutekommen. Die Kunden haben den Spendenbutton gedrückt. Immerhin 668,71 € kamen so zusammen und konnte jetzt von der Vereinsvorsitzende, Melanie Arlt, in Empfang genommen werden.

Das Geld ist schon verplant. Auf dem Spielplatz soll eine Kletterspinne aufgestellt werden. Kleine und große Anwohner sollen sich wohlfühlen.

Ein weiteres Projekt befindet sich derzeit im Bau: Es ist eine Bücherzelle, die aus dem Etat der Stadt Bautzen finanziert wurde und vor dem Edeka-Markt aufgestellt werden soll.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.