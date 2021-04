Offener Brief des Center-Chefs

Durch die geplante bundesweite Notbremse und damit einhergehenden Schließungen des Einzelhandels sieht Christian Polkow die gesamte Einzelhandelsbranche in Gefahr.

Der Kornmarkt-Center-Chef beruft sich auf das Robert-Koch-Institut, das das Infektionsrisiko im Handel als niedrig einstufe. Auch die Technische Universität Berlin zeigt auf: bei Maskenpflicht im Einzelhandel hat die vollständige Schließung der Geschäfte kaum eine zusätzliche Wirkung. Dass dennoch Geschäfte geschlossen werden müssen, hält Polkow für nicht nachvollziehbar.

Er betont deutlich, dass die gesamte Branche die Pandemie stoppen möchte. Die dafür notwendigen Entscheidungen müssen aber angemessen und fair sein, heißt es in seinem offenen Brief.

Auch viele offene Fragen wurden zur Sprache gebracht. Die Branche verstehe zum Beispiel nicht, warum einige Geschäfte sicher sein sollen und einige nicht, warum die Läden nicht für Getestete und Geimpfte öffnen dürfen, warum der Lockdown bereits länger dauert als in anderen europäischen Staaten, warum die wirksame Kontaktnachverfolgung zum großen Teil am Datenschutz scheitert oder warum es großzügige Entscheidungen für Messen und Flughäfen gibt, aber viele Einzelhändler, Gastronomen und Hotels ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit beraubt werden.

Die Szenarien für die Zukunft des Einzelhandels in den Innenstädten lassen nichts Gutes für Christian Polkow erhoffen: »Mit diesem unfairen Lockdown gehen dem Einzelhandel die Mittel für Zukunftsinvestitionen verloren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen um die Zukunft ihrer Jobs bangen. Unseren Innenstädten drohen Leerstand und dauerhafte Verödung«, so der dringende Appell an die Mitglieder des Bundestages.

Die Forderungen an die Regierung: