Neues GerÃ¤tehaus fÃ¼r die Baruther Feuerwehr

Die Kameradinnen und Kameraden der Baruther Feuerwehr kämpfen schon seit langer Zeit um ein neues Gerätehaus. Doch lange Zeit scheiterte es in der Gemeinde an der Finanzierung. Nun wurde ihr Wunsch erfüllt und mit einem modernen Ersatzneubau können die Feuerwehrleute künftig ordnungsgemäß ausrücken.

Marodes Feuerwehr-Gerätehaus hatte keine Zukunft mehr

Ein Neubau ist bitternötig, weil die Substanz des alten Gerätehauses marode war. So waren die Wände von Schimmel befallen, das Dach undicht und die Sanitärräume veraltet. Außerdem gab es für die 23 Feuerwehrleute keine richtigen Umkleidekabinen. Aus diesem Grund musste das Gebäude abgerissen werden.

An gleicher Stelle entsteht ein moderner Neubau, der insgesamt 840.000 Euro kostet. Davon werden 300.000 Euro vom Freistaat Sachsen gefördert. Die geplante Fertigstellung ist laut Bürgermeister Matthias Seidel gegen Ende dieses Jahres geplant.

Feuerwehr übergangsweise in einer Scheune untergebracht

Derzeit ist die Feuerwehr übergangsweise in einer Scheune in der Nähe des Gerätehauses untergebracht. Bei einem Einsatz ziehen sich die Kameradinnen und Kameraden zu Hause um und erscheinen in voller Einsatzkleidung am Ersatz-Feuerwehr-Standort, um schnellstmöglich ausrücken zu können.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.