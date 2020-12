Neuer Kreisbrandmeister

We provide industry leading http://www.graasboerderij.nl/2019/11/27/professional-resume-services-online-financial/s. Get case study help online in a cheap and affordable price and hire most qualified, expert writers. Nach langjähriger Tätigkeit beendet der hauptamtliche Kreisbrandmeister Manfred Pethran auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres seine Tätigkeit.

Der 38-jährige Stefan Hentschke übernimmt ab kommenden Jahr die wichtige Position. Stefan Hentschke hat 2002 seine Ausbildung im Landratsamt abgeschlossen und ist Verwaltungs- und Betriebswirt. Direkt nach der Ausbildung arbeitete er im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, ehe er im Mai 2017 die Aufgaben des stellvertretenden Kreisbrandmeisters im Ehrenamt für die Region Bischofswerda übernahm und Anfang 2018 Sachgebietsleiter für den Brand- und Katastrophenschutz wurde. Stefan Hentschke ist seit seiner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr Burkau aktiv. Der Kreistag berief ihn einstimmig zum neuen Kreisbrandmeister des Landkreises Bautzen.