Neue Antriebstechnik für die Kuppeln

Endlich: Per Aufzug hinauf auf die Brühlsche Terrasse

Dresden. Die Brühlsche Terrasse, der »Balkon Europas«, ist endlich barrierefrei erreichbar. Am 10. Dezember ging –nach einer mehrjährigen Planungsphase – direkt am Ständehaus ein neuer Aufzug in Betrieb. Er ist direkt neben der Freitreppe zur Brühlschen Terrasse installiert. Der für die Öffentlichkeit von außen zugängliche Fahrstuhl dient zugleich als zusätzlicher barrierefreier Zugang zum Ständehaus, in dem unter anderem das Oberlandesgericht Dresden und das Landesamt für Denkmalpflege untergebracht sind. Baubeginn für den Aufzug war im April. Die Baukosten betragen etwa 880.000 Euro, die Landeshauptstadt beteiligt sich daran mit 500.000 Euro.

