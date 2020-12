Nationalspieler spendet fÃ¼r Krankenhaus Bautzen

http://www.klippmagazin.at/online-dissertation-writing-service/ - Instead of spending time in inefficient attempts, receive specialized assistance here professional writers engaged in the company Der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger hat für das Krankenhaus Bautzen und neun weiteren Kliniken in Deutschland eine Runde Pizza ausgegeben. Auf diesen Weg möchte sich der Nationalspieler, der im Dienste des FC Chelsea spielt, beim Pflegepersonal für die unermüdliche Arbeit bedanken: Eure Arbeit ist nicht hoch genug einzuordnen – und zwar nicht nur dieses Jahr sondern jedes Jahr“, schreibt Rüdiger.

Die Pflegekräfte und Ärzte, die derzeit Corona-Patienten der Oberlausitz-Kliniken am Standort in Bautzen pflegen, haben sich über das leckere Mittagessen gefreut. Auch im Namen der Oberlausitz-Kliniken, bedankte sich der Unternehmenssprecher Steffen Lahode für diese Geste: „Das zeigt (…), dass das was gerade geschieht von großem Interesse über die Ländergrenzen hinaus ist und Unterstützung und Anerkennung gut tut."