NÃ¤chstes Heimspiel fÃ¼r den HCR

Am Samstag, 29. Januar, gastiert Pfeffersport Berlin in der Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf. Anwurf ist wie gewohnt um 18.30 Uhr.

Wie schon beim Sachsenderby gegen den SC Markranstädt am vergangenen Samstag sind Zuschauer im Bienenstock erlaubt und herzlich willkommen. Immerhin sorgten die knapp 250 Fans für einen würdigen Rückrundenstart. Erneut gilt es, Folgendes zu beachten: Die Hallenkapazität ist auf 50% beschränkt. Zutritt erhalten alle Fans, die 2G Plus erfüllen. Die Kontaktdaten werden zur Nachverfolgung erfasst. In der Halle gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Am Platz darf die Maske jedoch abgenommen werden. Empfohlen wird allerdings, sie während des gesamten Aufenthalts im Bienenstock zu tragen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.roedertalbienen.de

Pfeffersport Berlin steht momentan mit 8:14 Punkten auf dem achten Platz in der Tabelle und damit in der Abstiegszone. Um nicht an der Abstiegsrunde teilzunehmen, sondern direkt in der 3. Handballbundesliga verbleiben zu dürfen, müssen die Hauptstädterinnen mindestens vier Punkte auf den Rostocker Handball Club aufholen. Und das ist der Mannschaft von Marcus Grande durchaus zuzutrauen. Denn in der Hinrunde überraschten sie schon ein paar Mal. So mussten sie sich den Rostockerinnen nur knapp geschlagen geben (29:30). Gegen den SV Grün-Weiß Schwerin gewannen sie sogar mit 31:27.

Weitere Siege fuhr Pfeffersport gegen den HV Chemnitz (29:25) und im Berliner-Derby gegen den Berliner TSC (25:21) ein. Zuletzt gewannen sie den Start in die Rückrunde gegen die SG Meißen/Riesa deutlich mit 46:22. Die Mannschaft ist deswegen immer für eine Überraschung gut, weil sie mit jeder Menge erfahrener und talentierter Spielerinnen gespickt ist. So spielen die ehemaligen Bienen Paula Förster (26 Tore) und Ann-Catrin Höbbel (54/9 Tore) im Dress der Berlinerinnen. Letztere bildet mit Fabienne Kunde (57 Tore) ein torgefährliches Rückraum-Duo, das in der mannschaftsinternen Torschützenliste ganz oben steht. Kunde ging früher in der 2. Bundesliga für die Füchse Berlin auf Torejagd. Hinzu kommt noch Jennifer Kämpf (25 Tore) – ehemalige Kreisläuferin von den Werkselfen aus Leverkusen.

Im Hinspiel setzte sich der HCR souverän mit 30:19 durch. Damals nutzte die Daniels-Sieben unter anderem die vielen Abstimmungsfehler bei Pfeffersport für schnelle Tempo-Gegenstöße. Auch im Rückspiel zählt für den HCR nur der Sieg. Es wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Zuletzt zeigten die Rödertalbienen nach der langen handballfreien Zeit schon wieder gute Ansätze, hatten aber auch noch Luft nach oben.

Cheftrainerin Maike Daniels hebt noch einmal die Stärken von Pfeffersport hervor: „Wir waren im Spiel gegen Markranstädt über weite Teile der Partie dominant und haben gezeigt, dass wir auch aus einer kurzen Schwächephase heraus wieder stark aufspielen können. Gegen einen Gegner wie Pfeffersport müssen wir von Anfang an da sein. Die Gastmannschaft verfügt mit Ann-Catrin Höbbel und Fabienne Kunde über zwei torgefährliche Halbspielerinnen, die auch aus der Distanz Tore werfen können.“ Sie fügt weiter an: „Durch den Heimsieg gegen Schwerin und den deutlichen Sieg gegen Meißen/Riesa am vergangenen Wochenende sind wir vor unserem Gegner mehr als gewarnt. Sie haben im Verlauf der Saison mehr und mehr zu ihrer Leistung gefunden.“ Die Bienenfans dürfen also gespannt sein.

Wie auch schon in den vergangenen Spielzeiten werden die Heimspiele des HC Rödertal im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Wer nicht in den Bienenstock kommen kann, hat so die Möglichkeit, die Partien auch vor dem heimischen Bildschirm zu verfolgen.