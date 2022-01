NÃ¤chster Sieg fÃ¼r HCR, aber noch Luft nach oben

Besonders erfreulich dürfte für Cheftrainerin Maike Daniels gewesen sein, dass sie auf der Bank nun endlich wieder mehr Alternativen zur Verfügung hat. So stand Marlene Böttcher nach überstandener Handverletzung wieder im Kader. Und auch Victoria Hasselbusch (2 Tore) feierte nach einer Knieverletzung in der Vorbereitung ihr Comeback.

Die Bienen hatten Anwurf und zeigten einen typischen Angriff – nach einer Kreuzung war Isabel Wolff (4 Tore) im Rückraum völlig frei und netzte zum 0:1 ein. In der Abwehr sahen die angereisten Bienenfans, die ihre Mannschaft wieder tatkräftig unterstützen, die inzwischen gewohnte aggressive 5:1-Abwehr. Trotzdem konnte die Deckung den Gegentreffer nicht verhindern. Dann vollendete Jasmin Eckart (5 Tore) eine schnelle erste Welle zur erneuten Führung. Wolff und Olessia Parandii (6 Tore) bauten den Vorsprung nach erfolgreichen Gegenstößen auf 2:4 aus. Die Bienen suchten nach Ballgewinnen weiter den schnellen Pass nach vorne. So erhöhte Eckart nach einem Ballgewinn von Wolff auf 4:7. Die Gastgeberinnen schafften es jedoch den HCR zu Fehlern zu zwingen und daraus Profit zu schlagen. In der 18. Minute bejubelten sie den 8:9-Anschlusstreffer durch ihre beste Torschützin Justine Schmitz (11/1 Tore).

Die Bienen steigerten sich, minimierten die Fehler bis zur Halbzeitpause deutlich und starteten einen 9:1-Lauf. Zunächst baute Parandii mit einem Doppelpack die Führung wieder auf 8:11 aus. Nach einem weiteren Gegentreffer zeigte die Daniels-Sieben was sie drauf hat und konterte die Hallenserinnen aus. Vanessa Huth (4 Tore) nutzte eine aufgehende Lücke in der gegnerischen Abwehr zum 9:12. Dann vollendete Eckart zwei Konter zum 9:14. Nach weiteren Tempo-Gegenstößen bauten die Bienen ihren Vorsprung auf 9:18 aus. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte waren die Gastgeberinnen noch einmal erfolgreich, sodass es mit einem 10:18 in die Pause ging.

Das Juniorteam der Wildcats startete in den zweiten Durchgang wie die Feuerwehr. Mit einem 3:0-Lauf rückten sie auf 13:18 heran. Es folgte ein ganz besonderer Moment auf der Bienenseite: Julia Mauksch (1 Tor) zog an und passte über die Innenverteidigung zu Victoria Hasselbusch (2 Tore). Die netzte aus zentraler Position zum 13:19 ein und feierte so ihr erstes Saisontor. Der HCR versuchte seinen Vorsprung zu verwalten, ging aber teilweise fahrig mit guten Möglichkeiten um. So schmolz der Abstand Stück für Stück auf 17:21 zusammen. Durch zwei verwandelte Strafwürfe von Lara Tauchmann (7/4 Tore) blieb es bei einer 5-Tore-Führung für die Gäste. Nach einer Zeitstrafe nutzte Hasselbusch in Überzahl den Platz am Kreis und erzielte ihr zweites Tor zum 19:24.

Nun standen die Bienen in der Abwehr wieder stabiler und bauten den Vorsprung nach drei erfolgreichen Kontern wieder auf 19:27 aus. Beim 20:28 war Leonie Meersteiner (1 Tor) als Einläuferin erfolgreich. Doch es sollte noch einmal spannend werden. Denn die Bienen verloren wieder den Faden, ließen gute Chancen aus oder agierten in der Deckung zu unkonzentriert. Dadurch verkürzte das Juniorteam der Wildcats auf 24:28 und hatte sogar die Chance noch näher zu kommen, vergab jedoch den Konter. Auf der Gegenseite lief Huth quer zur Abwehr, zog ab und hämmerte den Ball unter die Latte zum 24:29. Das Tor zum 26:31-Endstand erzielte Tammy Kreibich (1 Tor), die sich vorher schön durch die gegnerische Abwehr tankte. Dass die Bienen ihren erarbeiteten Vorsprung während des Spiels gleich mehrmals wieder herschenkten, lag auch an verschiedenen taktischen Systemen, die Cheftrainerin Daniels spielen ließ. So agierte der HCR zwischenzeitlich immer wieder mit einer 6:0-Deckung, statt der inzwischen gewohnten 5:1-Abwehr.

HCR-Trainerin Maike Daniels zum Spiel: „Ich bin froh, dass wir das Spiel heute für uns entschieden haben. Wir haben nach der siebenwöchigen Spielpause nicht zu unserer Höchstleistung gefunden. Halle hat uns teilweise zu Fehlern gezwungen, die sie wiederum gut nutzten. Das Timing und die Abstimmung in Angriff und Abwehr waren noch nicht so flüssig, wie wir uns das vorstellen. Das haben wir schon besser gezeigt. Dafür haben wir länger verletzte Spielerinnen wieder ins Spiel einbinden können. Zudem konnten wir einige neue taktische Systeme ausprobieren – es ist klar, dass die nicht sofort zu 100 Prozent sitzen. Das mache ich den Spielerinnen nicht zum Vorwurf. Auch das ist ein Prozess und da werden wir in den kommenden Spielen den nächsten Schritt machen."

HCR: Ann Rammer, Ronja Nühse, Lara Tauchmann (7/4), Olesia Parandii (6), Jasmin Eckart (5), Isabel Wolff (4), Vanessa Huth (4), Victoria Hasselbusch (2), Julia Mauksch (1), Tammy Kreibich (1), Leonie Meersteiner (1), Lara Steglich, Hannah Mey, Marlene Böttcher (n.e.)

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.