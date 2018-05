Nachwuchs-Kicker spielten Mini-WM in Bautzen

Kurz nach 9 Uhr war es so weit. Die Mannschaften zogen bei strahlend blauem Himmel, begleitet von der Nationalhymne des jeweiligen Landes, ein. Was für ein Anblick. Die 5 bis 7 jährigen Jungen und Mädchen stellten sich in Trikots der zugelosten Länder stolz und voller Vorfreude auf dem Sportplatz der SV Post Germania Bautzen e.V. auf. Neben der Länderfahne brachten alle Mannschaften auch etwas Ländertypisches mit. So kam z.B. die ägyptische Mannschaft mit einer Pyramide, die französische Mannschaft einem Korb mit Baguette und Käse sowie dem Eifelturm, die russische Mannschaft mit einer Matroschka, die polnische Mannschaft mit Karamellbonbons, die mexikanische Mannschaft mit einem großen Hut, die spanische Mannschaft mit einem Kaktus und einem Fächer, die englische Mannschaft mit einem typischen roten Doppelstockbus und die australische Mannschaft mit einem Koalabär sowie einem Känguru.

Nach Vorstellung der Schiedsrichter, eröffnete der Finanzbürgermeister Dr. Robert Böhmer, als offizieller Vertreter der Stadt Bautzen, die Mini-WM 2018. Er bedankte sich in erster Linie bei den Eltern, die es ihren Kindern ermöglichen, am Fußballsport teil zu nehmen, indem sie sie zum Training und zu den Wettkämpfen, die meistens an den Wochenenden stattfi nden, begleiten. Weiterhin bedankte er sich bei allen Sponsoren für ihre Sach- und Geldspenden sowie bei dem SV Post Germania Bautzen e.V., der diese Mini-WM auf ihrem Gelände ermöglichte und beim Mediapartner, dem WochenKurier Bautzen-Bischofswerda.

Der Wettkampf kann beginnen

In drei Staffeln mit einmal vier und zweimal fünf Mannschaften kämpfte man vorerst um den Gruppensieger. Dabei wurde immer wieder betont, dass im Vordergrund der Mini-WM die Freude am Spielen steht. Viele Zuschauer feuerten die kleinen Fußballer an. Nach ca. 2 Sunden standen nach harten aber fairen Kämpfen die ersten Platzierungen fest.

Staffel 1:

Russland/ SV Gaußig - Sponsor Intersport Timm – Gruppensieger

Spanien/ FSV Lauta – Sponsor Lions Club Bautzen

Deutschland/ SV Post Germania e.V. Bautzen – Sponsor Kreissparkasse Bautzen

Mexiko/ SV Oßlingen/Skasa – Sponsor Lehmann GmbH Präzisionswerke

Staffel 2:

Brasilien/ SV Grün Weiß Hochkirch – Sponsor Eibel

GmbH/Physioteraphie Heine Hochkirch/ Gut Niethen – Gruppensieger

England/SC 1911 Großröhrsdorf – Sponsor EB Lackierzentrum Sachsen-Ost GmbH

Ägypten/Bischofswerdaer FV 08 – Sponsor IC Team Personaldienste GmbH

Japan/ Thonberger SC 1931 – Sponsor Weinert Land- und Gartentechnik GmbH

Polen/ Lomnitzer SV – Sponsor IKK Classic

Staffel 3:

Argentinien/ SV Oberland Spree - Sponsor PCH Bautzen – Gruppensieger

Portugal/ SV Burkau – Sponsor Edding V.D. Ledermann & Co. GmbH

Frankreich/ SpG Sp Vgg Knappensee/SV Zeißig – Sponsor Transport und Spedition Johannes Rachel

Australien/ SpG Sp Vgg Knappensee/SV Zeißig- Sponsor Lack- und Farbzentrum Liebsch GmbH

Nigeria/ SPG Sennlandkicker SV – Sponsor ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz/Niederschlesien

Nach dem Halbfinale und den 7-Meterschießen kam es zum entscheidenden 9-Meterschießen um Platz 1 und 2 zwischen Brasilien und Spanien. Dabei konnte sich Brasilien mit einem knappen 3 zu 2 behaupten und wurde somit Pokalsieger der Mini-WM 2018 in Bautzen.

Die Platzierungen

1. Brasilien SV Grün-Weiß Hochkirch

2. Spanien FSV Lauta

3. Russland SV Gaußig

4. Argentinien SV Oberland Spree

5. Portugal SV Burkau

6. England SC 1911 Großröhrsdorf

7. Ägypten Bischofswerdaer FV 08

8. Frankreich SpG Sp Vgg Knappensee/SV Zeißig

9. Deutschland SV Post Germania Bautzen

10. Japan Thonberger SC 1931

11. Mexiko SG Oßling/Skaska

12. Australien SV Einheit Kamenz

13. Polen Lomnitzer SV

14. Nigeria SPG Seenlandkicker SV

Siegerehrung

Nun kam es zur Siegerehrung, dem Höhepunkt der Mini-WM 2018 in Bautzen. Diese wurde von Jens Frisch, Verlagsbereichsleiter Ost des WochenKurier, Meinolf Pelz, Staffelleiter des Westlausitzer Fußballverbandes, Thomas Laue, Sportlicher Leiter des SV Post Germania e.V., Herr Passon, vom Hauptsponsor der Lehmann GmbH Präzisionswerkzeuge und Mirko Konrad von der Weinert Land- und Gartentechnik GmbH vorgenommen. Neben diversen Sachpreisen bekamen die ersten drei platzierten Mannschaften Medaillen und der Sieger den begehrten Pokal. Da strahlten die Kinderaugen mit der Sonne, die es am Wettkampftag besonders gut mit allen meinte, um die Wette.

Besondere Angebote neben dem Fußballplatz

Neben kulinarischen Köstlichkeiten stellte der WochenKurier eine Hüpfburg zur Verfügung, die rege genutzt wurde. Die IKK Classic bot ein Gewinnspiel an und verteilte frische Äpfel. „Die Unterstützung auf dem Gebiet des Sports ist uns sehr wichtig. Kinder können mit sportlichen Aktivitäten nicht früh genug anfangen“, so Ines Pawlas von der Regionaldirektion der IKK Bautzen, sowie Gartengeräte der Weinert Land- und Gartentechnik GmbH. Erfrischen konnten sich die kleinen Sportler bei einer Wassersprenganlage, die eigens für sie aufgebaut wurde.

Ein Tipp für die Fußballfans der WM 2018 in Russland

Im Wohn- und Gewerbepark – Am Spreebogen, Spreegasse 10 in Bautzen, bietet Matthias Mersiovsky ein Public Viewing zur Fußball-WM 2018 an. In einer wetterfesten Location werden an den Spieltagen von Deutschland alle Spiele sowie ab dem Achtelfinale bis zum Endspiel live auf einer LED Wand übertragen. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.