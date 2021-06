Museum in Bautzen Ã¶ffnet wieder

http://www.coachboat.com/?recruitment-agency-business-plan, buy pgce essays, essay writing service cheapest | Complete set of services for students of all levels including academic Nach längerer coronabedingter Schließung wird das Museum Bautzen am Dienstag, den 15. Juni 2021, wieder für alle interessierten Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Das müssen Besucher beachten

Für einen Museumsbesuch im großen Haus am Kornmarkt muss ein Termin telefonisch vereinbart werden. In naher Zukunft können Termine auch über ein Online-Buchungssystem gebucht werden. Eine weitere Voraussetzung für einen Museumsbesuch ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde. Des Weiteren erfolgt die Kontaktnachverfolgung der Besucher.

Während des Museumsaufenthalts gilt weiterhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes wie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie das Nutzen der separaten Ein- und Ausgänge.

Gruppenführungen beschränkt möglich

Gruppenführungen sind auf eine Teilnehmerzahl von maximal fünf Besuchern beschränkt. Vorträge und vergleichbare Veranstaltungen können für eine Teilnehmerzahl von maximal 19 Personen durchgeführt werden. Die maximale Besucherzahl der Ausstellungen im Museumsgebäude ist auf 30 Personen begrenzt.

Telefonische Terminvereinbarung und Sonderausstellungen

Verbindliche Terminvereinbarungen für das Museum können unter folgender Nummer angefragt werden: 03591-534933

Weiterführende Informationen zu Sonderausstellungen können hier aufgerufen werden.