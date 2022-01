Mit dem Rad auf die Autobahn

Radfahren hält fit, ist gut fürs Klima und obendrein spart man angesichts der horrenden Spritpreise derzeit eine Menge Geld. Es gibt also viele Gründe für den Radeberger Steffen Lorke-Philipp, aufs Rad zu steigen.

Er gehört zu den Zeitgenossen, die bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit mit dem Bike unterwegs sind. Drei Mal in der Woche schwingt sich der 65-Jährige aufs Rad, um nach Dresden zu fahren, wo er beim Dresdner Sportclub ehrenamtlich die Büroarbeit des Clubs erledigt. Für Einkäufe in Radeberg und Umgebung greift er ebenfalls auf sein Bike zurück. Oder er trifft sich mit Radsportfreunden, um die Region zu erkunden.

Sportlich war Steffen Lorke-Philipp eigentlich sein ganzes Leben. Drei Mal war er sogar Deutscher Meister im Duathlon. 20 Kilometer laufen, 80 Kilometer radfahren und noch mal zehn Kilometer rennen, das kam seinem Bewegungsdrang sehr entgegen. Aber das sei schon ein paar Jährchen her, erzählt er.

writing a scientific research paper How To Term Papers In Computer Science gun control titles how to start an addiction essay Rund 7.000 km pro Jahr auf Tour

Vor zehn Jahren hatte er einen Sportunfall, wurde am Rücken operiert, danach »ging es mit dem Laufen nicht mehr so gut«, so der Radeberger. So stieg er ganz aufs Rad um. Allerdings: Bei Minustemperaturen und wenn die Straßen glatt sind, hört für ihn der Spaß auf. »Da bleibt mein Rad im Keller«, so Steffen Lorke-Philipp. Im Winterhalbjahr ist er mit seinem Mountainbike unterwegs. Im Frühjahr »steige ich auf mein Rennrad um«, so der Rentner. Drei Räder hat er. Wenn man so will, für jedes Lebensgefühl eines. Aufs Crossrad schwingt er sich, wenn es durchs Gelände geht. Im Schnitt sind es rund 7.000 Kilometer, die er jährlich radelnd zurücklegt. Und natürlich ist im Urlaub das Bike mit von der Partie. Mitunter gönnt er sich auch Extratouren. So ist er schon mal mit dem Rad auf der Autobahn unterwegs. Moment mal, radeln auf der Autobahn? Hier in Deutschland? Nein, nein, nicht hier. In Brasilien sei das gewesen. Da lebt seine Tochter. Er hat sie in den vergangenen Jahren einige Male besucht und bei diesen Gelegenheiten Touren mit seinem Schwiegersohn unternommen. »In Brasilien kann man am rechten Fahrbahnrand der Autobahnen radeln, das geht dort«, erzählt Steffen Lorke-Philipp.

Seitdem er Rentner ist, bleibt auch Zeit für gelegentliche Spontantouren. Bei diesen Ausflügen legt er bis zu 400 Kilometer zurück. Am Tag. »Das brauche ich einfach«, meint der Radeberger, der das ist, was man einen passionierten Immerkurbler nennt.

Get Doctoral Dissertation Assistance Helsinki University writing help from the Ph.D. writers. Global Assignment Help provides plagiarism-free work at a huge discount. Order for cheap dissertation help now. Order Assignments Now Get Upto 50% Off Lets fight, Help and Win UPTO 50% OFF due to COVID-19 break down Order Now +44 203 3555 345 +44 7999 903324 help@globalassignmenthelp.com. Refer a friend Login / Signup Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.