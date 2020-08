Mit Abstand der härteste Schlag

Was hat die Corona-Krise mit der Kinobranche gemacht?

Toni Züchner: Die Corona-Krise war mit Abstand das Härteste, was die Kinobranche in den letzten Jahren getroffen hat. Normalerweise sind wir 365 Tage im Jahr geöffnet, in diesem Jahr 160 Tage geschlossen. Größtes Problem waren hierbei nicht die behördlichen Auflagen, die uns einen Spielbetrieb schon viel eher gestattet hätten, sondern die fehlenden Blockbuster. Immer wieder wurden Filmstarts nach hinten verschoben oder sind komplett weggefallen. Das ist bis jetzt auch noch so, aber mit dem Start von »Tenet« hoffen wir, dass diesem Trend ein Ende gesetzt wird und in Zukunft wieder regelmäßig gute Filme auf den Markt kommen. Für mich als Theaterleiter war es genauso schlimm wie für alle meine Kollegen. Wir sind alle in Kurzarbeit gegangen und diese besteht auch weiterhin.

Welche negativen Konsequenzen müssen jetzt aus der Krise gezogen werden?

Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall fehlen uns die Einnahmen für mindestens vier Monate. Das restliche Jahr müsste außergewöhnlich gut laufen, um diese Verluste noch auszugleichen. Größere Investitionen wird es in nächster Zeit vermutlich erst einmal nicht geben.

Wie wurde die Schließzeit genutzt?

Im letzten Jahr haben wir drei unserer vier Säle renoviert. Für dieses Jahr war der letzte geplant. Dies fiel glücklicherweise in die Schließzeit, so dass wenigstens ein bisschen was zu tun war. Die Umbauarbeiten waren von Anfang an für Anfang Mai geplant. Durch Corona konnten wir diese dann sehr entspannt und ohne Druck vornehmen. Das Ergebnis kann sich in meinen Augen sehen lassen. Leider hat seit Mitte Mai, nach Abschluss der Arbeiten, noch keiner in den schönen neuen Sitzen gesessen, aber das ändert sich ja demnächst.

Wann öffnet das Kino wieder und welche Maßnahmen werden für Mitarbeiter und Besucher getroffen?

Wir öffnen ab dem 26. August wieder unsere Türen. Im Haus besteht dann solange Maskenpflicht, bis man als Gast auf seinem Platz sitzt. Dann darf die Maske abgenommen werden. Ansonsten ist es eigentlich wie inzwischen überall: Abstandshalter auf dem Boden weisen auf den Mindestabstand hin. Im Haus bewegt man sich auf gekennzeichneten »Einbahnstraßen«, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Karten und Snacks werden wir wieder an einer Kasse anbieten. Der Besucher kann sich bis auf Weiteres auch keinen festen Sitzplatz aussuchen. Man kauft sein Ticket und wird dann vor Ort von einem unserer Mitarbeiter platziert.

Gibt es auch positive Dinge aus der Corona-Zeit?

Aus Sicht des Kinoleiters: Nein! Für mich als Privatmensch muss ich sagen, dass ich das letzte Mal so viel Freizeit hatte, als ich 2009 meine letzten Sommerferien hatte. Freie Tage am Stück sind in unserer Branche eher unüblich.

Welche anderen Ziele stehen demnächst an?

Erst einmal wollen wir schauen, wie alles wieder anläuft. Es wäre schön, wenn schnell wieder ein bisschen Normalität reinkommt. Vor allem wünsche ich mir für alle meine Mitarbeiter, dass die Kurzarbeit endet!