Mit 2,82 Promille Unfall verursacht

20-Jährigen festgenommen

Dresden. Dresdner Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht (26. November, 1.50 Uhr) in Dresden-Niedersedlitz, einen jungen Mann (20) festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 20-jährige war den Polizisten mit einem Opel Corsa auf der Teplitzer Straße aufgefallen. Als sie ihn stoppen wollten, flüchtete er. Die Beamten folgten ihm über die Dohnaer Straße, die Lockwitztalstraße bis zur Mühlenstraße. Hier stieß der 20-Jährige gegen eine Mauer und versuchte zu Fuß zu entkommen. Er konnte aber schließlich gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Opel war Anfang November in Dresden gestohlen worden. Im Auto fanden die Beamten unter anderem eine Sturmhaube, einen Schlagring und eine Luftdruckpistole. Der russischstämmige 20-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hs)