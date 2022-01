MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer besucht Bischofswerda

Der Empfang des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer(CDU) war gefühlt so kühl wie das Wetter an diesem Tag. Schon bei der Einfahrt zum Gewerbegebiet empfangen Kretschmer „Hau ab!“ Rufe von circa 50 Protestlern.

Dagegen eher herzlich und warm wurde der Ministerpräsident vom Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große am Baugelände begrüßt.

Auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern baut der Freistaat Sachsen im Bischofswerdaer Gewerbegebiet einen Neubau der Landesuntersuchungsanstalt, die unter anderem für das Veterinärwesen zuständig ist. Baustart ist gegen Ende 2024 geplant. Für den Bau verantwortlich ist der technische Geschäftsführer Volker Kylau vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. Dieser konnte bereits einige Details verraten: „Wir favorisieren eine moderne Holz-Hybrid-Bauweise und werden abschnittsweise bauen.“ Außerdem werden Reserveflächen geschaffen, im Falle einer Erweiterung der Landesbehörde. Sollten alle Bauarbeiten im Zeitplan verlaufen, darf gegen Ende 2026 die Arbeit in Bischofswerda aufgenommen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knappe 200 Millionen Euro und werden mit Mitteln des Strukturwandels gefördert.

Hintergrund: Der Umzug der Landesuntersuchungsanstalt war nötig, weil das ursprüngliche Gebäude in Dresden nicht mehr erweitert werden konnte. Außerdem war es ein Anliegen des Ministerpräsidenten, den ländlichen Raum zu stärken. Mit der Ansiedlung der Landesbehörde in Bischofswerda profitiert die Stadt in doppelter Hinsicht: Die Stadt bekommt mögliche Zuzüge von Mitarbeitern der Behörde und es fördert die Wirtschaftsentwicklung, so die Aussagen des Oberbürgermeister Holm Große.

Buy Resume For Writer Veterans and make everyday university life feel manageable. For a UK thesis writing service, we have the largest selection of writers for you to choose from. How To Buy A Custom Thesis Paper In The United Kingdom. When looking to buy thesis paper you dont want an overcomplicated buying process. Our ordering process is simple, easy, and secure. All you have to do is: Choose theses Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.