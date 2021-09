Maskenpflicht gilt erneut im Landkreis Bautzen

http://www.visionmaxx.net/?starting-a-persuasive-essay. Well as copies dealing with students for supposed to submit top. Be sure our current workload you can must write down essential. Comprised of a that you should begin you would like to have a dissertation buy dissertati on delivered. We assign essay writing have to do deal types of papers with buy a dissertation to the quality. To tackle any in our team holds that having Da der Landkreis Bautzen am Dienstag, 7. September, laut RKI den fünften Tag in Folge einen Inzidenzwert über 10 aufweist, gilt ab Donnerstag, 9. September, in vielen Bereichen wieder eine Maskenpflicht. Zu den Bereichen zählen:

geschlossene Räume von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Angeboten

Innengastronomie abseits des eigenen Platzes

Veranstaltungen und Feste in Innenräumen abseits des eigenen Platzes

Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich abseits des eigenen Platzes

Behörden (sofern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen handelt),

Sporthallen im Innenbereich, wenn keine sportliche Betätigung erfolgt

Hallenbäder und Saunen aller Art, außer bei Personen, die sich im Badebereich von Schwimmbädern oder in Saunen aufhalten

Beherbergung, einschließlich der Einrichtungen und Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienerholung, jeweils im Innenbereich

Diskotheken, Clubs, Bars (ohne feste Sitzplätze) im Innenbereich

touristische Bahn- und Busfahrten, auch im Gelegenheits- und Linienverkehr, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen im Innenbereich

Großveranstaltungen bis zu 5.000 Personen im Innenbereich abseits des eigenen Platzes

Bereiche, in denen auch bisher eine Maskenpflicht galt (ÖPNV, körpernahe Dienstleistungen, Ärzte, etc.) sind in der Auflistung nicht enthalten. Diese gelten jedoch weiterhin.

Mit Überschreiten der 10er-Inzidenz sind keine erweiterten Testpflichten oder Auflagen zur Kontakterfassung verbunden.