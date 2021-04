Professional essays writing services resume in resume writing services mn homework help service How To Write An Exploratory Essay accounting buy essay club accounting. Core connections algebra 1 homework help english high school essay help themes primary homework help evacuation. A lesson before dying essay help. Buy persuasive essay topics for college students 2019. Can someone help me write my paper amazing Was verbindet die Lausitzhalle mit dem Mitteldeutschen Rundfunk?

Dirk Rolka: Wir pflegen mit dem MDR wiederkehrend auf verschiedenen Ebenen und auch in Bezug zu früheren Fernsehproduktionen schon seit längerer Zeit ein engeres Verhältnis, beispielsweise bei Stadtfesten und bei den Teschenmärkten in der Weihnachtszeit. Selbst das aktuelle Thema »MDR Musiksommer« ist geschichtlich gesehen nicht neu, weil die Stadt Hoyerswerda bereits vor vielen Jahren schon einmal Gastgeber für dieses Veranstaltungsformat war.

Wir haben uns beworben. Nach dem Bekanntwerden der Verfahrensweise der Ausschreibung zum Eröffnungskonzert des diesjährigen 30. Musiksommers haben wir eine schnelle Sitzung der arbeitshungrigen Kreativköpfe einberufen, kurz darüber gesprochen, einen Plan gemacht, Chancen bewertet, mögliche Arbeiten verteilt, uns alles nochmals angeschaut und einstimmig gesagt: Los das machen wir jetzt, das rocken wir! Daraufhin haben wir in der Erstbewerbung beim MDR auf unser Haus, dessen Geschichte und Tradition, unsere Region sowie unsere Kompetenz hingewiesen und diese auch beschrieben, anhand der traditionsreichen Veranstaltungen, wie die Musikfesttage. Zudem haben wir aber auch einen klaren Fokus auf die logistisch-technische Umsetzung und zu bewertende Corona-Schutzmaßnahmen in der Umsetzung gelegt. Was die ausschlaggebende Nuance war, weshalb das Gremium uns in die Finalrunde der drei Kandidatenstädte gewählt hat, vermag ich allerdings nur zu erahnen.

Über Regionalität, höchste Strahlkraft, außergewöhnliche thematische Musikerlebnisse, berühmte Künstler – schlichtweg ist es eine Ehre, Teil dessen sein zu dürfen. Mit dem 30. Jubiläum des Musiksommers in diesem Jahr zeigt sich eine ähnlich lange, durch Qualität geprägte Tradition wie bei unseren Musikfesttagen, welche am 11. April zum 55. Mal hätten beginnen sollen. Also bleibt ein lachendes und ein weinendes Auge.

Unsere Kompetenz und Flexibilität sowie die Akustik unseres Hauses und die Erfahrung in der Umsetzung jedweder Veranstaltungsform in unserem Haus sind sicherlich ein gutes Argument.

Entschieden haben schlussendlich aber die Hörer und die Bürger der Städte und Regionen, und da sind wir halt die Besten. Wir konnten durch unser Marketing die Stadt, die Region und alle nach Kunst lechzenden Lausitzer gewinnen, für ihre Heimat und uns als Austragungsort zu voten.

Es gab Rückenwind durch unseren Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh und Unterstützung durch unsere Muttergesellschaft, die SWH. Viele Vereine haben sich die Finger wund gevotet. Das motiviert auch jeden einzelnen Kollegen von uns bis in die Haarspitzen. Beeindruckt haben mich Aktionen von einzelnen Menschen, welche sogar Freunde und Familienmitglieder im Ausland motiviert haben, täglich für Hoyerswerda zu voten, als gemeinschaftliche Challenge. Die rege Teilnahme an der Aktion und das hohe Engagement rühren mich sehr. Dieses Gefühl des Miteinanders macht mich dankbar und sehr glücklich. Das ist auch der eigentliche Gewinn dieser Aktion: Zusammenhalt zu schaffen und gemeinsam etwas zu erreichen und sich dann auch darüber zu freuen und stolz darauf zu sein.

Das Konzert wird nach unserem Informationsstand so oder so stattfinden. Auch im Extremfall, also ohne Publikum, bietet das Haus mit großem Saal die perfekte Bühne für ein Livestreaming- Konzert. Das Konzert wird übrigens live im Radio übertragen und zeitversetzt im MDR-Fernsehen als Produktion zu erleben sein. Wir denken aber positiv.