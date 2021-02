Lidl baut im MÃ¤rz in Neukirch

http://www.droitdenfance.org/2020/12/03/of-mice-and-men-help-with-essay/ we can write your dissertation once your professor has signed off on your proposal; Dissertation editing and proofreading help we can ensure your dissertation flows well, is engaging and covers enough key points to get you top marks. We will also ensure your spelling, punctuation, grammar and word choice is accurate and of a high enough level for your academic level Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Baustart für Anfang März geplant, soweit es das Wetter zulässt. Der Grund für die Verspätung war die ausstehende Baugenehmigung des Landratsamtes gewesen, die sich coronabedingt verzögert hatte, und die vollen Auftragsbücher der Baufirmen, die erst jetzt ein solches Projekt stemmen können.

Große Verkaufsräume für Lidl-Markt in Neukirch geplant

Auf Nachfrage erklärt die Discountkette aus Neckarsulm, dass sie in Neukirch/Lausitz für den Neubau höhere und größere Verkaufsräume favorisiert, in denen die Waren großzügiger und ansprechender präsentiert werden. Hinzu kommen ein modernes LED-Beleuchtungskonzept sowie eine nachhaltige Belüftungstechnik, inklusive der Verknüpfung von Abwärme- und Kühlkreisläufen. Der Neubau soll rund 25 Prozent mehr Verkaufsfläche bieten als im bestehenden Gebäude.

Rossmann und weitere Läden siedeln sich an

In den derzeitigen Verkaufsräumen von Lidl werden die Drogeriekette Rossmann sowie ein Fleischer und ein Bäcker einziehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einen weiteren Einzelhändler im Gebäude zu platzieren. Der Neubau soll Ende Oktober fertiggestellt und der Umzug des Lidl-Marktes in die neuen Räumlichkeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.