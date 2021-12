Legendäre Geschichten aus Burkau in einem Buch

Ralf Schuster, auch bekannt unter dem Namen „Ralli“, ist ein Urgestein in der Gemeinde Burkau. Der ehemalige Betreiber des Mittelgashofes und leidenschaftliche Fußballfan hat in seinem Leben so einige Geschichten erlebt. Lange Zeit erzählte er seine Erlebnisse im Freundeskreis und konnte so für den ein oder anderen Lacher sorgen. 2017 entstand die Idee, all diese unterhaltsamen Geschichten in ein Buch zusammenzufassen. Gesagt, getan: auf etwa 259 Seiten entstanden 285 Episoden über das Leben in Burkau, legendäre Veranstaltungen im Mittelgasthof, den Fußballsport und andere spannende Anekdoten. Nach knapp fünfjähriger Arbeit am Buch, können nun die ersten Exemplare der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Vom Kultsaal in Burkau bis hin zur Dynamo-Trainerlegende Walter Fritzsch

Rückblick: Der 1847 erbaute Mittelgasthof gehörte in Burkau zu den bekanntesten Veranstaltungshäusern. Jung und Alt aus Burkau trieb es entweder in die leckere Gastronomie zum Essen oder auf den großen Tanzsaal im zweiten Stock zum Feiern. Ralf Schuster verlebte seine Kindheit und einen Großteil seiner Jugend im Mittelgasthof. Bereits sein Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater waren im Besitz des Gehöfts. Mit 16 Jahren ging Ralf Schuster weg vom Elternhaus und fing eine Lehre zum Werkzeugmacher im Stahlwerk Gröditz an. Später studierte er in der Ingenieursschule in Riesa und arbeitete im Waggonbau in Bautzen als Ingenieur. Auf all seinen beruflichen Stationen spielte der Fußball eine große Rolle. Die Fußballschuhe schnürte er unter anderem in der Junioren-Bezirksauswahl Dresden oder bei Stahl Riesa. Sein damaliger Trainer war die Dynamolegende Walter Fritzsch.

Im Jahre 1985 entschied sich Ralf Schuster gegen den sicheren Job im Waggonwerk Bautzen und übernahm den elterlichen Mittelgasthof. Durch die Übernahme konnte der Burkauer sein Zuhause auf Vordermann bringen und die Familientradition weiterführen.

Legendäre Veranstaltungen in Burkau organisiert

Neben den zahlreichen Veranstaltungen, die der 74-jährige mit seiner Frau im Mittelgasthof organisierte, rief er auch das Burkauer Volkssport-Fußballturnier ins Leben. Dieses Fußballturnier hatte in der Gemeinde über die Jahre Kultstatus erreicht und wurde insgesamt 22 Mal ausgetragen. Den Mittelgasthof schloss er das letzte Mal im Jahr 2009 zu, danach war Schluss für den Kultsaal.

Bereits 100 Bestellungen eingegangen

All diese Geschichten hat Ralf Schuster nun in ein Buch zusammengefasst. Bei der Realisierung haben ihm seine Freunde Matthias Werner, Jörg Pilz, Johannes Leschke sowie weitere Heimat- und Sportfreunde aus Burkau geholfen. Über 100 Bestellungen sind bereits eingegangen. Zu kaufen gibt es das Buch in der Buchhandlung Heinrich in Bischofswerda.