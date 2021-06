LebensArt Messe in GroÃŸharthau wird verschoben

Essaybot is a 100% free professional essay writing service powered by AI. We offer essay formats for Argumentative Essay, Expository Essay, Narrative Essay, ITELS & TOEFL Essay and many more. Provide academic inspiration and paragraphs to help you in Customessaywritingservices Infos and finding citations. Finish your essay in 30 minutes! Wie der Veranstalter der LebensArt-Messe auf Nachfrage bestätigt, wird die Veranstaltung in den Sommermonat August verschoben. Die Messe soll nun vom 13. Bis 15. August im Schlosspark von Großharthau stattfinden.

Franziska Koepp ist Marketingverantwortliche für dieses Veranstaltungsformat und gibt als Begründung für die Verschiebung der Veranstaltung zu wissen: „Veranstaltungen sind im Bundesland Sachen laut Verordnung vom 26. Mai 2021 bis auf Weiteres bis zum 13. Juni nicht gestattet. Da der Originaltermin in diesen Zeitraum fiel, haben wir den neuen Termin im August gesetzt. Wir gehen natürlich davon aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Inzidenzzahlen weiter sinken und einen entspannten Besuch ermöglichen."

Karten können online erworben werden

Karten für die LebensArt können online erworben werden und kosten 9 Euro pro Person. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Alle weiteren Informationen rund um das Rahmenprogramm und Öffnungszeiten können hier aufgerufen werden.