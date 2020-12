Landkreis verschÃ¤rft die Regeln

Am Mittwoch meldete der Landkreis wieder 357 Neuinfektionen. Damit waren Stand

9. Dezember 2.293 Menschen im Kreis infiziert. In den Kliniken im Landkreis Bautzen werden derzeit nach Meldung der Klinikleitstelle Dresden/Ostsachsen 209 Corona-Patienten behandelt, 35 davon auf Intensivstationen. 127 Menschen sind im Landkreis bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben.



Diese Zahlen und die damit verbundene, immer größer werdende Belastung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sind es, die den Landkreis dazu veranlasst haben, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, die seit dem 10. Dezember gilt. Heißt: Alles, was der Freistaat in seiner neuen Corona-Schutzverordnung erlässt, gilt auch im Landkreis Bautzen.



Ziel ist es, mit den Maßnahmen das Infektionsgeschehen zu bremsen und so die Lage im Gesundheitswesen zu entspannen. Das geschieht auch im Hinblick auf die für Weihnachten geplanten Lockerungen mit Treffen von zehn Familienmitgliedern plus Kindern. Aktuell sind treffen mit maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Hausstands erlaubt (Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt).



Sachsen wird die Regeln ab Montag verschärfen, unter anderem Kitas und Schulen schließen. Auch Geschäfte sollen, so sie nicht für die Grundversorgung nötig sind, geschlossen werden. »Etwas, was uns Ministerpräsidenten schon seit geraumer Zeit umtreibt, ist der Befund, dass die Situation jetzt im Herbst viel dramatischer, viel ernster ist, das Virus eine viel stärkere Kraft hat als im Frühjahr, aber die Menschen die Situation bei weitem nicht so ernst nehmen«, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstag. Die Situation in den Krankenhäusern sei nicht nur angespannt, sie sei an vielen Orten extrem gefährlich, weil ein großer Teil der Betten durch Covid-19-Patienten belegt ist.



