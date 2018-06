Landkreis feierte Jubiläum mit Kloster- und Familienfest

Etwa 5000 Besucher kamen zum Fest, das um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche eröffnet wurde. Auf den Bühnen im Klosterhof sowie im Ernährungs- und Kräuterzentrum zeigten große und kleine Künstler unter dem Motto "Patente Talente" ihr Können. Zweifellos ein musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der Juniorband des Oberlichtenauer Spielmannszuges. Auch die Preisträger des Mal- und Zeichenwettbewerbs "Hier bin ich zu Haus" erhielten ihre Preise auf der großen Bühne. Zahlreiche Vereine und Verbände aus dem gesamten Landkreis präsentierten ihre Angebote. Egal ob man sportlich oder kreativ sein wollte - es fand jeder etwas für seinen Geschmack. An den Ständen der Händler konnten die Besucher Regionales, Schönes und Seltenes finden.



Am kommenden Samstag, dem 23.06.2018, geht es weiter im Festkalender "10 Jahre Landkreis Bautzen". Nicht nur für Technikinteressierte öffnet die Bautzener Straßenmeisterei des Landratsamtes Bautzen exklusiv seine großen Rolltore. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Besucher erfahren, wie und mit welch schwerem Gerät die Fahrbahnen im Landkreis betreut werden. Der Eintritt in der Neusalzaer Straße 60 in Bautzen ist frei. Ein kleiner Grillimbiss ist vorbereitet und eine Fotobox sorgt für bleibende Eindrücke.