Kunstgenuss in den Sommerferien

read here Online - Benfits And Advantages. Many online dissertation writing services don't take responsibility for their work. They will charge you a big amount and provide you trash work. Our professional writers do proper research and make a perfect dissertation for you. We are the only company that takes responsibility for the work. We write from scratch and follow all the Auf seiner siebenten Tour ist der KunstBUS Oberlausitz diesmal im Norden des Landkreises Bautzen unterwegs. Im Pendelverkehr werden die Energiefabrik Knappenrode mit dem Zuse-Computer-Museum, der Kulturfabrik und dem Schloss in Hoyerswerda sowie mit der Krabatmühle in Schwarzkollm und der Kulturkirche in Lauta verbunden.

»Mit dem Kunst- und Kulturevent möchten wir die angrenzenden Regionen mit der Oberlausitz und die Kunst- und Kulturschaffenden miteinander vernetzen«, erklärt Hellfried Christoph von der Kunstinitiative »Im Friese«.

Jeder der Kunststandorte besitzt einen ganz eigenen Charakter und bietet ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten, Performances, Filmvorführungen und vielem mehr.

Programm für Groß und Klein

In Knappenrode wird die Geschichte der alten Brikettfabrik wieder lebendig werden und lädt auch die Kinder in die Spielewelten auf dem Gelände ein. Die Kulturfabrik Hoyerswerda begeistert mit Ausstellungen und Konzerten, unter anderem mit Tino Standhaft am Samstagabend. Das Museum und Schloss Hoyerswerda widmet sich ganz Brigitte Reimann, der großen Schriftstellerin der Stadt, und das Zuse-Computer-Museum erweckt die ersten Computer der Welt aus dem Museumsschlaf und führt in einer interaktiven Zeitreise durch die Geschichte unserer heutigen IT-Welt.

Im Norden der Route warten in der Krabatmühle traditionelles Oberlausitzer Handwerk und die Welt der Stoffe, Farben und Nadeln sorbischer Trachten auf Besucher. Den Abschluss, oder je nach Richtung den Anfang der KunstBUS-Tour, bilden die Gartenstadt und die Kulturkirche Lauta mit Führungen durch die Gartenstadt, einer Ausstel-lung zum internationalen Mail-Art-Projekt »Putzlappen«, ein Skulptur-Pleinair mit dem Künstler Tom Glöss und ein Jazz-Konzert mit TRIOZEAN am Samstagabend.

Verbunden werden alle Orte mit der QR-Code-Tour »WENDEpunkt – Stoff für Geschichten«, einem sparten-übergreifenden Tanz-Kunst-Projekt. Es ist eine Auseinandersetzung und Spurensuche mit der politischen Wende 1989, mit biografischen Brüchen und persönlichen Wendepunkten.

Bei all den Kunst- und Kulturhighlights ist der KunstBUS Oberlausitz vor allem aber eines: ein Familienevent, das zum Verweilen und Bummeln einlädt. Und auch die Fahrten zwischen den Kunstorten werden zur kurzweiligen, erlebnisreichen Kleinkunstbühne. Sieben »Buskünstler«, Musiker unterschiedlicher Genres, sorgen für Unterhaltung zwischen den einzelnen Stationen.

Die Teilnahme am KunstBUS-Wochenende kostet Erwachsene neun Euro, der ermäßigte Preis liegt bei fünf Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Im Preis enthalten sind alle Busfahrten zu den Kunstorten und die Zubringer aus Bautzen und Görlitz. In Knappenrode besteht für Gäste die Möglichkeit, Zelte aufzuschlagen und zu übernachten.

Alle Infos unter www.kunstbus-oberlausitz.de

Discuss your Chinese translation, go to link requirements with us. Vorverkaufsstellen

Eintrittsbändchen für das gesamte Wochenende und Programmhefte mit dem Busfahrplan gibt es hier: