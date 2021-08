Kulturoffensive in Bischofswerda

Da soll noch einer sagen, in Bischofswerda sei nichts los. Denn im September startet die Kulturoffensive in der Stadt. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus der weltweiten Kunstszene werden sich in der Kleinstadt aufhalten und Projekte verschiedener Art realisieren. Dreh- und Angelpunkt ist der Eastclub in Bischofswerda. Das Motto der Kulturoffensive ist klar definiert: »Wir wollen Kunst für alle zugänglich machen«, erzählt die Mitorganisatorin Anja Herzog. Dabei sind die Bischofswerdaer ausdrücklich aufgefordert daran teilzunehmen.

Die erste Aktion beginnt mit einem Malprojekt an einer Graffiti-Wand in der Nähe des Parkplatzes zum Wesenitzsportpark. Schüler aus Bischofswerda waren aufgefordert, kreative Vorschläge einzubringen. Die drei besten Einsendungen wurden von einer Jury bewertet und werden am 4. September mit den Schülern an der Wand umgesetzt.

Neugierige sind herzlich eingeladen, am Sonntag, 5. September, auf das Gelände des Eastclubs zu kommen. Zum »Tag des offenen Schaffens« können die Besucher den Künstlern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Im Übrigen kommen einige Künstler aus Brasilien, Schweden und Spanien.

Höhepunkt wird ein Konzert und eine Ausstellung am Eastclub sein, die von einer Indie-Rockband begleitet wird. Ein weiteres Highlight bildet der Zirkus Tarambula. Die weltweit bekannte Artistentruppe »Teatr Klinika« aus Polen wird mit Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren ein gemeinsames Bühnenprogramm aufführen. Dabei werden fünf bis sieben Meter hohe Holzpuppen verwendet. Sie sorgen für eine einzigartige Zirkusaufführung unter freiem Himmel. Aufgeführt wird das Stück am 18. und 19. September am Eastclub. Zum Abend hin geht es musikalisch weiter: Eine tschechische Reggaeband sowie zwei polnische DJs mit der Musikrichtung »Dubstep« werden für Stimmung sorgen.

Gegen Ende September geht es um ein soziales Experiment, für das noch Teilnehmer gesucht werden: Menschen werden zu oft in Schubladen gepackt und haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Doch was passiert, wenn die Leute hinter die Fassade schauen und ihre Geschichte kennenlernen? Diese Fragen werden am 23. September im Eastclub geklärt und durch Amnesty International veranstaltet. Bei allen Veranstaltungen wird kein Eintritt verlangt.

5. September, 13 bis 18 Uhr: Tag des offenen Schaffens

11. September, ab 20 Uhr: Konzert mit Indie-Band & DJs

12. September, 13 bis 18 Uhr: Ausstellung, Aufführungen und Kunstmarkt

18. September, 19.30 Uhr: Zirkus Tarambula

19. September, 14.30 Uhr: 2. Vorstellung Zirkus Tarambula