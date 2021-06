Kulturgenuss vor Industriekulisse

Welcome to HomeworkForSchool.com: CPM homework service. We are provides CPM Analysis Essay Help of any complexity: cc3, cc2. Mit einer breit angelegten Abstimmungsaktion hatte sich Hoyerswerda im Frühjahr das Eröffnungskonzert des 30. MDR-Musiksommers gesichert. Am kommenden Samstag, 19. Juni, 18.30 Uhr, ist es soweit.

Zum Auftakt des Musiksommers gibt es Filmmusik zum Träumen, interpretiert vom MDR-Rundfunkchor und dem MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies. Internationaler Stargast ist der britische Ausnahmegeiger Charlie Siem. Das Publikum erwartet bekannte Melodien aus Filmen wie »Die Glorreichen Sieben«, »Frühstück bei Tiffany« oder »Star Wars«.

Bei aller Vorfreude auf den Konzertgenuss hat der Gesundheitsschutz weiterhin Priorität. So wurde der Veranstaltungsort nach einer Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vom Lausitzer Platz an die Energiefabrik Knappenrode verlegt, um allen Gästen auch unter Pandemieeinschränkungen einen unbeschwerten Konzertbesuch zu ermöglichen. Außerdem muss für den Konzertbesuch nach derzeitigem Stand der vollständige Impfschutz gegen Covid19, der Genesenen-Status bzw. ein tagesaktueller Negativtest nachgewiesen werden.

Wo gibt's Tickets?

Karten für die Festivaleröffnung können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Alle Einzelheiten dazu finden sich unter www.lausitzhalle.de.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Live-Übertragung am 19. Juni auf MDR Klassik und MDR Kultur im Radio und online verfolgen. Am 20. Juni wird das Konzert ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.