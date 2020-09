Künstler erobern Bischofswerda

SGD: Michael Born freigestellt

Dresden. Der Aufsichtsrat der SG Dynamo Dresden hat am Donnerstag, 10. September, Michael Born als kaufmännischen Geschäftsführer des Vereins mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Darüber wurde der 52-Jährige zuvor in einem persönlichen Gespräch von Gremienvertretern informiert. „Mit dieser Entscheidung stellen wir weitere wichtige Weichen für eine strategische Neuausrichtung der Geschäftsführung des Vereins für die Zukunft. Der Freistellung des kaufmännischen Geschäftsführers ist eine umfangreiche Analyse des Aufsichtsrates in den zurückliegenden Monaten vorangegangen, die in der Konsequenz nun die Beurlaubung von Michael Born nach sich gezogen hat“, erklärte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig. Michael Born war seit dem 27. Mai 2016 als kaufmännischer Geschäftsführer bei der SGD im Amt und hat die Sportgemeinschaft in dieser Phase zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgestaltet und mit neuen Projekten weiterentwickelt. „Wir blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Michael Born zurück, die jetzt an einem Punkt angekommen ist, an dem eine Veränderung aus unserer Sicht der Entwicklung des Vereins gut tun wird. Denn Veränderungen bieten auch im Fußballgeschäft immer die Möglichkeit, Prozesse und Abläufe für die Zukunft neu zu gestalten und zu optimieren. Und genau diese Chance möchten wir jetzt nutzen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren und wünschen Michael Born für seine private und berufliche Zukunft alles Gute“, so Heinig. Die SGD bleibt im Tagesgeschäft weiterhin voll handlungsfähig. Der Leiter Finanzen Enrico Kabus wird bis zur Neubesetzung der offenen Position in der Geschäftsführung zusammen mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker die Geschäfte des Vereins interimsmäßig leiten. „Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer ist von hoher Priorität. Wir werden viele persönliche Gespräche mit möglichen Kandidaten führen. Die Gremienmitglieder des Aufsichtsrates werden sich beim Auswahlverfahren die notwendige Zeit nehmen, um die im Sinne des Vereins bestmögliche Wahl bei der Neubesetzung des Postens zu treffen. Ziel des Aufsichtsrates ist es, dass Dynamo Dresden in allen Teilbereichen weiter zukunftsfähig gemacht wird“, sagte Jens Heinig zur Suche nach einem Nachfolger. (pm/SG Dynamo Dresden)Der Aufsichtsrat der SG Dynamo Dresden hat am Donnerstag, 10. September, Michael Born als kaufmännischen Geschäftsführer des Vereins mit sofortiger…