Kino verkauft seine Sitze

Dieb fährt mit Auto in Fahrradladen

Görlitz. Ein besonders rabiater Einbrecher hatte es in der Nacht zu Montag auf einen Fahrradladen an der Rauschwalder Straße in Görlitz abgesehen. Der Mann fuhr mit einem roten Polo durch die Eingangstür und gelangte so in das Geschäft. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 34-Jährige offenbar bereits am Tag zuvor begonnen, seinen Einbruchsplan umzusetzen. Am Sonntagmorgen hatte der Besitzer eines VW Polo an der Hans-Beimler-Straße in Görlitz das Fehlen seines Wagens bemerkt. Dasselbe Auto nutzte anschließend der Täter, um die Tür zum Fahrradgeschäft zu zerstören. Er riss anschließend die Kasse aus ihrer Halterung und nahm sie mit. Wenig später kehrte er an den Ort des Geschehens zurück und entwendete noch ein Fahrrad im Wert von rund 3000 Euro. Sofort eingesetzte Beamte suchten nach dem Einbrecher. Spürnasen der Polizeihundestaffel fanden den Langfinger schließlich in einem Restmüllcontainer. Der 34-Jährige stand während seiner Tat unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß auch keine gültige Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von über 10000 Euro. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und übergaben das Diebesgut an den rechtmäßigen Besitzer.