Jugendstadtrat erhÃ¤lt Engagementpreis

"Wellenspiel" öffnet am Samstag

Meißen. Das Wellenspiel nimmt den Bade- und Saunabetrieb wieder auf. Dann können Besucher wieder planschen, rutschen und entspannen. Am Samstag, 22. Januar, öffnet das Freizeitbad »Wellenspiel« seine Türen für Besucher. Für die Öffnung gelten die 2G+-Regelungen. Ausgenommen sind Kinder bis zum 16. Geburtstag. »Auch wenn wir eigentlich sofort wieder öffnen dürften - nach der langen Pause benötigen wir einige Tage, um den Betrieb wieder in Gang zu bringen, alle Systeme hochzufahren und die Wasserqualität zu prüfen«, so Falk Müller, Geschäftsführer. Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.Das Wellenspiel nimmt den Bade- und Saunabetrieb wieder auf. Dann können Besucher wieder planschen, rutschen und entspannen. Am Samstag, 22. Januar, öffnet das…