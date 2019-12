Jahresausklang im Bienenstock

Am Samstag, 7. Dezember, empfangen die Rödertalbienen den SV Werder Bremen zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres. Der Nikolaus-Spieltag wird präsentiert von Herrnhuter Sterne, die den Bienenstock zum Leuchten bringen werden. Auf Groß und Klein warten jede Menge Attraktionen. Los geht es bereits 9 Uhr.

SV-Trainer Dominic Buttig hat in dieser Saison eine schwere Aufgabe – nach dem Umbruch muss er eine Mannschaft auf Zweitliga-Niveau bringen. 12 Spielerinnen verließen den Verein im Sommer. Darunter waren Stammkräfte wie Merle Heidergott, Jana Schaffrick, Nele Osterthum oder Alina Otto. Im Gegenzug stießen acht neue Spielerinnen zur Mannschaft. Bekanntester Name ist Laura Sposato von den Füchsen Berlin. Damit war klar, dass den Norddeutschen eine harte Spielzeit bevorsteht. Bisher gab es erst einen Sieg.

Am dritten Spieltag gewannen die Werderanerinnen bei der TG Nürtingen (26:22). Die Niederlage in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen Borussia Dortmund mit eingerechnet, konnten sie seit acht Spielen nicht mehr gewinnen. Zuletzt verloren sie das Kellerduell bei der SG 09 Kirchhof, beide hatten vorher 2:12 Punkte, mit 24:34. Vor Wochenfrist kassierten sie gegen den TVB Wuppertal eine 24:31-Niederlage. Nur im Heimspiel gegen den Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 76 gab es immerhin ein Remis (27:27). Mit 3:17 Punkten stehen die Nordlichter auf dem 15. Tabellenplatz. Beste Torschützin ist Denise Engelke. Sie erzielte bisher 53/15 Tore. Lotta Heinrich, ihre Partnerin im Rückraum, konnte schon 46 Mal einnetzen.

Beim Blick auf den Tabellenrang sieht es nach einer einseitigen Angelegenheit aus – die Sächsinnen rangieren neun Plätze vor dem SV. Aber der HCR ist gewarnt. Schließlich konnten die Bienen von den bisherigen sechs Duellen nur drei gewinnen und verloren zweimal. In der abgelaufenen Spielzeit gingen sie jedoch in beiden Vergleichen als Siegerinnen von der Platte. HCR-Trainer Frank Mühlner mahnt seine Spielerinnen trotzdem zur Vorsicht: „Wir haben in dieser Saison noch nie über 60 Minuten eine konstant gute Leistung gezeigt. In Solingen haben wir gesehen, wie schnell es noch einmal knapp werden kann, wenn man sich zu sicher ist.“

Volles Programm im Bienenstock

Schon 9 Uhr startet in der Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf das Nikolausspielfest für die Mini-, E- und D-Bienchen. Alle Nachwuchsbienchen, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde sind dazu herzlich eingeladen. 13 Uhr trifft in der Ostsachsenliga die weibliche B-Jugend der SG Rödertal/Radeberg II auf den TBSV Neugersdorf. Das Spiel der weiblichen D-Jugend der SG Rödertal/Radeberg III gegen Bautzener LV RW in der Westlausitzliga findet 15 Uhr statt. Außerdem ist von 9 Uhr bis 15 Uhr die Herrnhuter-Bastelstraße eingerichtet. Gegen einen kleinen Obolus kann hier jeder seinen eigenen Stern basteln. Im Anschluss an die Bundesligapartie 17.30 Uhr werden vier selbst gebastelte Sterne von Meret Ossenkopp, Ann-Catrin Höbbel, Jasmin Eckart und Lisa Loehnig für einen guten Zweck versteigert.

Übertragung im Livestream

Wie auch schon in den beiden letzten Spielzeiten werden die Heimspiele des HC Rödertal im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Wer nicht in den Bienenstock kommen kann, hat so die Möglichkeit, die Partien auch auf dem heimischen Sofa zu verfolgen.

Florian Triebel