In Semmichau wird investiert

Der Gödaer Ortsteil Semmichau profitiert vom Förderprojekt »Vitale Dorfkerne«. Konkret soll die Ortsmitte von Semmichau, bestehend aus einer Teichanlage, modernisiert und das gesamte Areal naturnah umgestaltet werden.

Die Gemeinde hat vor, mehrere Sitzgelegenheiten zu schaffen, neue Blühwiesen und Sträucher anzupflanzen sowie das Teichufer zu verschönern. Mit den Umbauarbeiten soll die Lebensqualität gestärkt werden und ein zentraler Treffpunkt im Ort entstehen. Der neue Treffpunkt führt im Übrigen am berühmten Jakobsweg vorbei. Das Projekt wird zu 75 Prozent gefördert und wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung ins Leben gerufen.

Die Dorfgemeinschaft im Ort hat sich aktiv mit Vorschlägen und Ideen bei diesem Projekt beteiligt, worüber der Bürgermeister Gerald Meyer sehr dankbar ist. Die Umbauarbeiten beginnen voraussichtlich im Mai dieses Jahres und werden circa drei Monate andauern.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.