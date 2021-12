Impftermine im MVZ am Seenland Klinikum

Schnelltests in Übigau

Dresden. Ab Montag, 29. November, bietet das Deutsche Rote Kreuz an der Werftstraße in Dresden-Übigau wieder Corona Schnelltests an. Geöffnet ist dort Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Öffnungszeiten werden je nach Nachfrage angepasst. Die Anmeldung erfolgt online unter www.corona-testzentrum-dresden.de und ist wünschenswert, um ein langes Anstehen zu vermeiden. Spontanes Testen ist ebenso möglich. Das Testergebnis wird entweder nach 15-minütiger Wartezeit ausgedruckt und mitgegeben oder per E-Mail zugestellt, so dass ein Warten nach erfolgtem Abstrich nicht notwendig ist. Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland können sich mindestens 1x pro Woche kostenfrei testen lassen. Für alle anderen beträgt die Testgebühr 15 Euro.