Herzlich willkommen beim Altstadtboulevard

Auf dem Marktplatz werden Sitzkissen verteilt und Sonnenschirme aufgespannt. Am benachbarten Café »Schoko & Luise« dauert es nicht lange, bis die Hollywoodschaukel besetzt ist. Es ist ein schönes, vertrautes Bild aus vergangener Zeit, auf das viele Menschen sehnsüchtig gewartet haben und das nun schrittweise wieder an Normalität gewinnen darf.

Auch die einzigartigen, beschrifteten Sitzmöbel des Altstadtboulevards sind schnell besetzt. Die Veranstaltungsreihe unter Leitung des Citymanagements Hoyerswerda begann Anfang Juni bereits in vierter Auflage und dauert bis zum 19. September. Freilich, angesichts der nicht planbaren Situation durch die Coronapandemie, »nur« in abgespeckter Form. Aber das spielt für viele Menschen keine Rolle. »Wichtig ist, dass überhaupt etwas stattfindet. Die letzte Zeit war für uns alle sehr hart. Ich freue mich auf buntes Leben in den Straßen, fröhliche Menschen und Musik. Das brauchen wir jetzt. Für uns und für die Händler«, meint Besucherin Andrea Richter.

Gastronomen, Händler, Künstler, Vereine, Unternehmen, engagierte Partner und Helfer, Stadtverwaltung, der Gewerbering Stadtzukunft und das Citymanagement haben für den Boulevard gemeinsam Ideen gesammelt und umgesetzt, um die Altstadt zu beleben und Händlern sowie Besuchern einen erlebnisreichen und schönen Sommer zu ermöglichen. Neben Kulturveranstaltungen wird es auch wieder besonders gestaltete Schaufenster zu sehen geben und individuelle Warenpräsentationen.

Das Café »Schoko & Luise« verkündete bereits, dass ab sofort jeden Freitag und Samstag bis 22 Uhr geöffnet und innerhalb des Altstadtboulevards auch Straßenmusik zu hören sein wird. Und der benachbarte Imbiss an der Ecke im Fließhof namens »HoyDog« hat nun auch samstags geöffnet. In der Kulturfabrik begann der Boulevard im Sommergarten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann es täglich zu kurzfristigen Änderungen im Programm kommen. Deshalb bittet das Citymanagement darum, sich zeitnah im Internet darüber zu informieren.