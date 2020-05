Hentschke Bau zahlt 1.500 Euro Bonus

Zwei wei­te­re Co­ro­na-Fäl­le bei der SGD

Dresden. Am Frei­tag, 8. Mai, fand plan­mä­ßig die drit­te Test­rei­he auf „Co­vid-19" des kom­plet­ten Zweit­li­ga-Ka­ders samt Trai­ner- und Be­treu­er­stab der SG Dy­na­mo Dres­den statt. Nach Aus­wer­tung al­ler La­bor­pro­ben stand am Sams­tag fest, dass es zwei neue Co­ro­na-Fäl­le bei der SGD gibt Die be­trof­fe­nen Spie­ler wa­ren in den ver­gan­ge­nen Ta­gen me­di­zi­nisch un­auf­fäl­lig und sind ge­gen­wär­tig wei­ter­hin sym­ptom­frei. Die ins­ge­samt 42 Ab­stri­che wur­den in ei­nem von der Deut­schen Fuß­ball Liga (DFL) zu­ge­wie­se­nen La­bor in Jena aus­ge­wer­tet und da­bei fest­ge­stellt, dass sich in den zu­rück­lie­gen­den Ta­gen zwei wei­te­re Pro­fis mit dem Vi­rus an­ge­steckt ha­ben, wel­ches sich als Pan­de­mie seit An­fang des Jah­res auch in Eu­ro­pa aus­brei­tet. Die SG Dy­na­mo Dres­den ver­weist noch­mals auf den Schutz der Pri­vat­sphä­re und die Per­sön­lich­keits­rech­te al­ler An­ge­stell­ten des Ver­eins. Den be­trof­fe­nen Spie­lern wur­de ab­so­lu­te An­ony­mi­tät zu­ge­sagt. Die Ver­ant­wort­li­chen wer­den da­her kei­ne Na­men der in­fi­zier­ten Spie­ler be­kannt­ge­ben. „Wir ha­ben in den zu­rück­lie­gen­den Wo­chen so­wohl per­so­nell als auch lo­gis­tisch ei­nen enor­men Auf­wand be­trie­ben, um alle vor­ge­schrie­be­nen me­di­zi­ni­schen und hy­gie­ni­schen Maß­nah­men strikt um­zu­set­zen. Wir ste­hen im Aus­tausch mit dem zu­stän­di­gen Ge­sund­heits­amt und der DFL, um alle wei­te­ren Schrit­te ab­zu­stim­men. Fakt ist, dass wir in den kom­men­den 14 Ta­gen we­der trai­nie­ren noch am Spiel­be­trieb teil­neh­men kön­nen", er­klär­te Dy­na­mos Sport­ge­schäfts­füh­rer Ralf Min­ge. Das für die SGD zu­stän­di­ge Ge­sund­heits­amt in Dres­den hat nach ei­ner in­ten­si­ven Ana­ly­se der Si­tua­ti­on noch am Sams­tag dar­über ent­schie­den, dass sich der ge­sam­te Zweit­li­ga-Ka­der samt Trai­ner- und Be­treu­er­team ab so­fort in eine 14-tä­gi­ge häus­li­che Qua­ran­tä­ne be­ge­ben muss. Be­reits nach der ers­ten um­fang­rei­chen Test­rei­he wur­de ein Dy­na­mo-Pro­fi po­si­tiv auf „Co­vid-19" ge­tes­tet. Der Spie­ler be­fin­det sich seit 3. Mai in Qua­ran­tä­ne. Bei der zwei­ten Test­rei­he am 4. Mai wur­de in der Ana­ly­se al­ler ge­nom­me­nen Ab­stri­che fest­ge­stellt, dass es zu die­sem Zeit­punkt kei­nen wei­te­ren po­si­ti­ven Fall un­ter den ge­tes­te­ten Per­so­nen gab. Das von Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski trai­nier­te Zweit­li­ga-Team be­fand sich seit Don­ners­tag wie­der im Mann­schafts­trai­ning. Seit­dem ha­ben zwei Übungs­ein­hei­ten un­ter Voll­kon­takt statt­ge­fun­den. Am 8. April hat­te die SGD un­ter strengs­ten Hy­gie­ne­maß­nah­men das Klein­grup­pen­trai­ning un­ter Aus­schluss der Öffent­lich­keit im Ru­dolf-Har­big-Sta­di­on nach mehr­wö­chi­ger Trai­nings­pau­se wie­der auf­ge­nom­men. Die Maß­nah­men lei­ten sich aus Ver­hal­tens­re­geln des zu­stän­di­gen Ge­sund­heits­am­tes bzw. aus dem me­di­zi­ni­schen Kon­zept ab, wel­ches von der DFL zu­sam­men mit ei­ner Task­force, die aus ver­schie­de­nen Ex­per­ten be­steht, zur Fort­set­zung des Spiel­be­trie­bes in der Bun­des­li­ga und 2. Bun­des­li­ga ent­wi­ckelt wur­de. Die DFL hat­te dar­über in­for­miert, dass die SG Dy­na­mo Dres­den am 17. Mai (13.30 Uhr) mit ei­nem Aus­wärts­spiel bei Han­no­ver 96 die Sai­son wie­der­auf­neh­men wird. Die SGD wird auf­grund der Qua­ran­tä­ne-Maß­nah­men nicht wie ge­plant zum Aus­wärts­spiel am 26. Spiel­tag nach Nie­der­sach­sen rei­sen kön­nen. Die 2. Bun­des­li­ga pau­siert seit dem 25. Spiel­tag voll­stän­dig. Die SGD hat am 8. März ge­gen den FC Erz­ge­bir­ge Aue vor 30.753 Men­schen im Ru­dolf-Har­big-Sta­di­on das bis­her letz­te Pflicht­spiel mit 2:1 in Dres­den ge­won­nen.