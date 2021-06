Genussmeile in Bautzen

how to write a phd conclusion http://www.mureck.gv.at/?writing-about-writings Online dissertation francais plan apparent home work free Vom 4. bis 13. Juni kommen Liebhaber internationaler Esskultur auf ihre Kosten. Auf dem Schützenplatz in Bautzen eröffnet ein „Genussdorf“ mit zahlreichen verschiedenen Anbietern der kulinarischen Küche.

styles of apa papers Cell Phone Business Plan need help with narrative essay my pet dog essay in english Das Genussdorf ist Montag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr geöffnet und am Wochenende von 11 Uhr vormittags bis 24 Uhr. Wie der Veranstalter mitteilt, reicht das Angebot vom klassischen Hamburger, bis hin zu belgischen Flammkuchen und spanischer Paella. Deftige Gerichte wie Kassler und Schnitzel werden ebenfalls verkauft sowie diverse Cocktails, Biere und alkoholfreie Getränke.

Das müssen Gäste beachten

Auch der Streed-Food-Markt muss sich an geltende Corona-Regeln halten. Dazu gehört ein verbindlicher Corona-Schnelltest, der vor Ort durchgeführt werden kann, eine Terminvereinbarung, Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht und das Einhalten des Mindestabstandes.

Der Veranstalter namens „Softeis-Getränke-Team“ geht davon aus, viele neugierige Besucher auf dem Schützenplatz zu erwarten.