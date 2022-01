Gelebte Integration

»Semperoper Erleben«

Unter dem Motto »Semperoper Erleben« gibt es in den Winterferien wieder ein breites Angebot an Familien- und Kinderführungen durch die Semperoper. Auf der Tour »Familien willkommen« können sowohl Kinder als auch Erwachsene die zauberhafte Welt der Oper entdecken. In der Führung »Semper und die Detektive« warten knifflige Fragen und interessante Geschichten auf kleine Entdecker. Was genau ein Inspizient macht und wie viele Mitarbeiter für eine Vorstellung notwendig sind, das erfahren junge Besucher in »Berufe in der Semperoper«. Spielerisches Entdecken ermöglicht die Tour »Mit allen Sinnen« – hier können bereits Kindergartenkinder Opernluft schnuppern. Ein besonderes Highlight im Winter ist die Familienführung rund um den Nussknacker. Hier werden alle Geheimnisse des traumhaften Balletts und der besonderen Dresdner Inszenierung gelüftet. Die Führungen finden unter 2G+-Regel, mit FFP2-Maske und Kontakterfassung statt. Infos und Tickets: Telefon: 0351/3207360 www.semperoper-erleben.de in der Schinkelwache am Theaterplatz