Frontalcrash auf der B98

Gestern Nachmittag musste die B98 zwischen Putzkau und Neukirch/Lausitz bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. Grund war ein Verkehrsunfall, bei der aus bisher ungeklärter Ursache ein Seat und ein Skoda frontal kollidiert sind. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

Verkehrseinschränkungen auch auf der Nebenstraße

Das Wetter mit Schneeregen erschwerte die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle. Zudem bildete sich sowohl in Richtung Putzkau als auch in Richtung Neukirch ein kleiner Stau. Ortskundige Autofahrer nahmen deshalb eine Alternativstrecke und fuhren auf einer Nebenstraße (Neukircher Straße) in die jeweiligen Ortschaften. Dabei kam es zeitweilig ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen, weil die kleine Straße nicht für eine große Anzahl an Verkehrsteilnehmern ausgelegt ist.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.