Ausgerechnet in dem Jahr, in dem das Kamenzer Forstfest für die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes nominiert wurde, bringt die Corona-Pandemie die Jahrhunderte lange Tradition durcheinander.

Die traditionellen Umzüge der Schützen, Schüler und Turner zum Beispiel, die von zahlreichen Besuchern flankiert werden, müssen in diesem Jahr ausfallen. Dafür lockt vom 21. bis 30. August ein Schaufensterrundgang entlang der Forstfeststrecke zu einem Spaziergang durch die Forstfesthistorie. Historische und zeitgenössische Fotoaufnahmen, Scherenschnitte, Kamenzer Sagen, Sammelfiguren, Tagebuchskizzen und Kamenzer Gärtner erzählen ihre ganz eigenen Geschichten rund um das Fest der Kamenzer. Verbunden damit ist ein Quiz, an dem sich jeder beteiligen kann. Ein Begleitheft und ein Postkartenset mit Däumelinchen-Motiven von Christina Tonnecker sind in einigen Geschäften, im Rathaus und in der Kamenz-Information kostenlos erhältlich. Im Tausch gegen einen Euro gibt es auch 2020 eine Plakette mit Sammlerwert.

Ganz ohne Veranstaltungen läuft das Forstfest en miniature trotzdem nicht ab. So lädt das Blasorchester der Lessingstadt Kamenz am Samstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr ans Sport- und Freizeitzentrum von Tomogara ein. Am Sonntag, 23. August, musiziert das Orchester um 17 Uhr mit der Blaskapelle »Blechwiese« am Sport- und Freizeitzentrum des SV Aufbau Deutschbaselitz.

Auch im Spittelforst wird in der kommenden Woche einiges los sein. Die Schausteller haben hier einen temporären, umzäunten Freizeitpark errichtet, der mit einem entsprechenden Hygienekonzept am Wochenende von 14 bis 23 Uhr und in der Woche von 15 bis 22 Uhr geöffnet ist. Eintrittskarten zu einem Euro das Stück sind nur an der Tageskasse erhältlich.

Alle Infos zum Forstfest: www.forstfest-kamenz.de