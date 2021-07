Es ist wieder Zeit für Kultur

Die DEL2 geht in ihre neunte Saison

Dresden. Am 1. Oktober wird die neue Saison eingeläutet. An 52 Spieltagen kämpfen die Teams um wichtige Punkte um am Ende die bestmögliche Position zu erreichen. Eine kleine Pause wird es für 14 DEL2-Clubs vom 8. bis 14. November im Rahmen der IIHF-Break geben. Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 6. März 2022. Die nachfolgenden Endrunden beginnen mit den Pre-Playoffs am 9. März. Für diese Qualifikationsrunde sind die Clubs auf den Plätzen sieben bis zehn der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten. Die Viertelfinalserien starten dann am 16. März. Der Meister-Nachfolger der Bietigheim Steelers ist spätestens am 29. April gefunden. Die Playdowns starten ebenfalls am 16. März. In der ersten Runde trifft der Elfte der Hauptrunde auf den 14. und der Zwölfte auf den 13. der Abschlusstabelle. Für die Sieger ist die Saison beendet und der Klassenerhalt gesichert. Die Verlierer treffen in der zweiten Runde aufeinander und spielen gegen den Abstieg. Der sportliche Absteiger steht spätestens am 12. April fest. Nach der vergangenen Saison ohne Zuschauer in den Eishallen sehnen sich die Liga, die Clubs, die Spieler und die Fans nach einer Rückkehr der Anhänger in die Stadien. „Wie jedes Jahr ist bei Erstellung des Spielplans die Vorfreude auf die nächste Saison groß! In diesem Jahr umso mehr, weil wir inständig hoffen und davon ausgehen, dass unsere treuen Fans wieder zurück in die Arenen dürfen und wir somit eine gemeinsame, stimmungsvolle Spielzeit erleben können", so DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch. Den DEL2-Spielplant gibt's >>HIER<< Termine der Endrunden im Überblick Pre-Playoffs (Best-of-Three): 09.03. / 11.03. / 13.03. Playoffs (Best-of-Seven) Viertelfinale: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03. Halbfinale: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04. Finale: 15.04. / 18.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 26.04. / 29.04. Playdowns (Best-of-Seven) 1. Runde: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03. 2. Runde: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04. (pm/ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH)