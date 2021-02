Â»Erschreckend, was hier los istÂ«

When you follow sites online from Writers-House, you get these main benefits: Natural English Speaking Writers from the US, UK, and Canada ONLY; 24/7 Customer Support Access; Discreet Services with Full Confidentiality; 3 Free Revision Sessions; Zero Plagiarism on Every Completed Work; Experts on Many Specific Topics ; Writing your own research paper is a tough and time-consuming An diesem Tag ist es wieder soweit, geht die Fahrt mit den Toten nach Sachsen-Anhalt, zu einem kleinen Ort hinter der Landesgrenze. Dort befindet sich ein Krematorium, das der Ottendorfer Bestatter Benjamin Wolf in den vergangenen Wochen oft angesteuert hat. Der Grund: In Sachsen sind derzeit alle Krematorien überlastet.

Die zahlreichen Corona-Todesfälle in diesem Winter stellen die Bestattungsunternehmen im Rödertal auch vor logistische Herausforderungen. »Ich muss immer zusehen, dass ich genügend Särge vorrätig, genug Platz in der Kühlkammer habe«, erklärt Benjamin Wolf, der Inhaber des Bestattungshauses Muschter in Ottendorf-Okrilla.

Auf die Frage, wie er die Situation während des verschärften Lockdowns betrachtet, sagt er, dass die »erschreckend« sei. Das Erschreckende sei nicht die Tatsache, dass er nun häufig Tag und Nacht durcharbeiten müsse, sondern dass diese Pandemie, ihre Auswirkungen auf die Familien der Verstorbenen mittlerweile selbst ihm nun manches Mal unter die Haut geht.

Was sich in diesen Tagen und Wochen in den Bestattungsunternehmen abspielt, »habe ich so noch nie erlebt«, beschreibt es Wolf, der von dem Befremden erzählt, das ihn ergreift, wenn die Besucher bei der Beerdigung im Abstand zueinander stehen, sich nur die engsten Angehörigen des Verstorbenen umarmen dürfen. Die Trauerarbeit werde durch Corona erschwert, so der Ottendorfer Bestatter.

Auch im Radeberger Bestattungshaus Winkler läuft das Geschäft in diesen Tagen intensiver als sonst ab. Allerdings, darauf weist der Geschäftsführer des Bestattungshauses, Jan Tschörtner, hin, »ist hier nicht jede Leiche, die durch unsere Hände geht, corona-positiv«. Gestorben wird in diesen Tagen auch an Krebs, Herzinfarkten oder bei Verkehrsunfällen. Natürlich gebe es derzeit eine Übersterblichkeit, so Tschörtner. Wobei aber auch Folgeerkrankungen, durch Covid-19 ausgelöst, eine Rolle spielten. Allerdings lasse sich das in Zahlen noch nicht festmachen.

Bestatter führen keine Listen, welcher Tote an oder mit Corona gestorben ist. Diese Statistik wird beim Gesundheitsamt des Landkreises geführt.

Eine Frage ist in diesen Tagen auch, was diese Pandemie mit den Bestattern macht. »Die Corona-Zeit geht allmählich an die Substanz«, beschreibt es Marko Paschke. Der Inhaber des gleichnamigen Radeberger Bestattungsinstitutes erklärt, warum: »Die psychische Belastung der Angehörigen in dieser Zeit tragen wir ja mit.« Man sei halt auch nur ein Mensch.

Der Ottendorfer Benjamin Wolf, der seit acht Jahren in der Branche arbeitet, erzählt, dass er sich nicht habe vorstellen können, dass sich diese Pandemie – nach den Erfahrungen im Frühjahr des vergangenen Jahres – so entwickeln würde. Er habe derzeit 50 Prozent mehr Sterbefälle als zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Es gebe jetzt Phasen, da »habe ich in zehn Tagen mehr Trauerfälle als in einem ganzen Monat«. Wolf erzählt, dass er und seine Mitarbeiter an der Belastungsgrenze angekommen seien.

Unterstützung bekommt er durch Freunde und Bekannte, die für ihn behördliche Angelegenheiten übernähmen. Denn die seien oft zeitraubend, erklärt er. Entspannung sieht man in der Bestattungsbranche in den folgenden Monaten nicht. Die Zahl der Corona-Toten werde weiter ansteigen, steht für den Radeberger Marko Paschke fest. Er hoffe jedoch inständig, dass man nicht solche Verhältnisse bekommen werde, wie man sie im italienischen Bergamo gesehen habe. Die Bilder von Lkw-Konvois der italienischen Armee, die Särge aus der Stadt abtransportierten, hatten ja seinerzeit die ganze Welt geschockt. Ganz ausschließen will Paschke ein solches Szenario jedoch auch nicht.