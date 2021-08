Erfolgreicher Abschluss der Saisonvorbereitung

The Bibliography Of A Website will gladly help you with your paper, if you cannot write it yourself for whatever reason. We deal with any topics, available for any term. Nach den kräftezehrenden Turnieren in Kirchhof und Nieder-Roden standen am letzten Wochenende noch zwei schwere Tests über die volle Spielzeit an. Am Samstag war gemeinsames Training mit MKS Jelenia Gora und einem anschließenden Trainingsspiel gegen den polnischen Erstligisten (entspricht 2. Liga), Rückreise in der Nacht und am Sonntag war bereits 11:45 Uhr Start nach Frankfurt/Oder zum offiziellen Testspiel gegen einen unmittelbaren Ligakonkurrenten.

Das Fazit nach dem Wochenende fällt durchgehend positiv aus. Das neue Bienenteam ist zusammengewachsen und die Chefin hat ihre Stammformation gefunden. Taktisch wurde noch viel probiert und auch das Tempo stimmt. An der Präzision und Passgenauigkeit muss weiter gearbeitet werden. Schwerpunkt ist die Fehlerminimierung.

MKS „Karkonosze" Jelenia Gora – HC Rödertal / 24:33 (14:18)

Das Ergebnis darf man nicht überbewerten, da beide Trainerinnen in das Spielgeschehen eingreifen durften. Die polnischen Mädels befinden sich noch am Beginn der Saisonvorbereitung, was besonders in den Schnelligkeitsnachteilen deutlich zu sehen war. So lange die Kraft reichte, war die MKS ein gleichwertiger Partner. Mit zunehmender Spieldauer konnten sie das Tempo der Gäste aber nicht mehr mitgehen. Die Bienen dominierten in der 2. Halbzeit deutlich. Besonders die Außenspielerinnen überzeugten mit Tempo und einer sehr guten Wurfquote. Aber auch das Spiel über den Kreis war effektiv und erfolgreich. Hier glänzten Lara Tauchmann und Saskia Nühse mit ihren Anspielen auf Jasmin Eckart, die sicher verwandelte. Allerdings forderte das hohe Tempo auch seinen Preis. Zehn Ballverluste in der 2. Hälfte sind noch zu viel.

Frankfurter HC – HC Rödertal / 29:34 (14:18)

Auch wenn am Ende ein klarer Sieg für die Gäste stand, spielten hier zwei Teams auf Augenhöhe. Den Ausschlag für die Bienen gaben das höhere Tempo und die geringere Anzahl an Fehlern. Bis zur 13. Spielminute war das Match beim 6:6 völlig ausgeglichen. Die Führung wechselte ständig. Ab der 20. Minute zogen die Gäste aus dem Rödertal an und bauten ihre Führung vom 12:11 bis zur Halbzeitpause auf 18:14 aus. Das druckvollere Spiel der Rödertalbienen zwang den FHC immer wieder zu Fehlern, die mit Kontertoren abgeschlossen werden konnten. Die Gastgeberinnen von der Oder wiederum waren aus dem Rückraum erfolgreich. In der zweiten Hälfte konnte Frankfurt den Rückstand nochmals verkürzen aber das Bienenteam hatte sofort die passenden Antworten. Das druckvollere und auch schnellere Spiel brachte letztendlich die Entscheidung. Auf Seiten der Gäste verdienten sich Jasmin Eckart (11/1) und Lara Tauchmann (8/2) Bestnoten. Auch wenn noch nicht alles optimal lief, ist das Team von Coach Daniels auf einem guten Weg.

Jetzt verbleibt noch eine Woche bis zum Saisonstart. Da müssen die Rödertalbienen in der ersten Runde des DHB-Pokals in Leipzig beim AAC Leipzig antreten. Anwurf in der Sporthalle Brüderstraße ist am Samstag 20:15 Uhr.