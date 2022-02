Eintritt zum Tier- und Kulturpark Bischofswerda wird teurer

Keine guten Nachrichten für die Fans des Tier- und Kulturpark Bischofswerda: Nach neun Jahren Preisstabilität werden die Eintrittspreise zum 1. April 2022 erhöht, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Entscheidung hat sich die Lebenshilfe Bischofswerda, die als Verantwortliche den Tierpark betreiben, nicht leicht gemacht. Auch mit der Stadt wurde im Vorfeld gesprochen. Man war sich einig, dass die hohen Betriebskosten, wie zum Beispiel Futterkosten, Personalkosten und Energiekosten, nur mit einer Preiserhöhung abgedeckt werden können.

Für Erwachsene wird ein Zoobesuch in Bischofswerda künftig einen Euro teurer, die Jahreskarte steigt um fünf Euro. Auch die Familientageskarte wird von acht auf zehn Euro erhöht. Erweitert wird das Angebot um eine Familienjahreskarte, welche für 65 Euro erhältlich sein wird. Die Eintrittspreise bei den Kindern bleiben hingegen unverändert. In den Wintermonaten Januar und Februar wird es auch zukünftig reduzierte Eintrittspreise geben.

Tageskarte

Erwachsene: 4 Euro

Kinder: 2 Euro

Familientageskarte: 10 Euro

Jahreskarte

Erwachsene: 25 Euro

Kinder: 10 Euro

Familienjahreskarte: 65 Euro

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.