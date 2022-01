Einheimische Ausstellung in der Carl-Lohse-Galerie

Seit Sonntag, dem 16. Januar können die Werke von Sylvio Fritzsche bestaunt werden. Der einheimische Künstler zeigt rund 40 Werke, vor allem Stadtansichten und Landschaften, die dem Titel seiner Schau nur gerecht werden. Eine Vernissage konnte leider nicht stattfinden. „Wir hoffen, dass wir Anfang März eine kleine Finissage durchführen dürfen“, erklärt Madlen Raupach, die Galerie-Verantwortliche in der Stadtverwaltung.

Schon zu Schulzeiten besuchte Silvio Fritzsche den Kunstkurs „Kreativ im Keller“. Dort erhielt er bei Bernd Warnatzsch, einem Bischofswerdaer Kunsterzieher und Maler, das entsprechende Rüstzeug für seine künstlerische Tätigkeit. Ernsthaft betreibt er die Malerei aber erst seit etwa dem Jahr 2009. Gemeinsam mit Doreen Schöngart stellte der 39-jährige, gelernte Verkäufer erstmals 2014 in der Carl-Lohse-Galerie aus. Drei Jahre später, nachdem er sein eigenes Atelier bezogen hatte, folgte unter dem Titel „Abstraktes und Landschaft“ die erste eigene Ausstellung in der Bischofswerdaer Galerie. Dieser gingen Ausstellungen in Rammenau und im Restaurant „Kastenmeiers“ in Dresden nach. An der sachsenweiten Aktion „KUNST:offen“ beteiligt sich Silvio Fritzsche ebenfalls jedes Jahr.

Weitere Infos zur Carl-Lohse-Galerie gibt es hier.

