E-MobilitÃ¤t jetzt auch in Sohland

Nachdem es bereits am Stausee in Sohland eine Ladestation für E-Bikes gibt, dürfen sich fortan auch Besitzer eines Elektroautos freuen. Am Rathaus von Sohland, auf der Bahnhofstraße 26, ist es möglich, Strom zu »tanken«.

Ausbau des Ladenetzes geht voran

Dazu übergab die SachsenEnergie in Vertretung durch Kommunalvertriebsleiter Gunnar Schneider und Regionalbereichsleiter Detlef Marko (Foto) die Ladesäule an Bürgermeister Hagen Israel. »Ich freue mich sehr, dass es nun auch in der Gemeinde Sohland einen zentralen und öffentlich zugänglichen Ladepunkt für Elektroautos gibt. Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Dies zeigt auch die rege Inanspruchnahme der E-Bike-Ladestation am Sohlander Stausee«, so der Bürgermeister erwartungsvoll.

22 Kilowatt Ladesäule

Bei der Ladestation in Sohland handelt es sich um eine 22 kilowattstarke, wechselstrombetriebene AC-Säule mit jeweils zwei Ladepunkten. Die Ladepunkte sind mit standardisierten Typ2-Steckern ausgestattet. Bezahlt wird entweder mit dem Smartphone bzw. einer App oder mit einer RFID-Ladekarte eines Mobilitätsanbieters. Das Parken während des Ladevorgangs ist kostenfrei.