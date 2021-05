Die Ferienplanung ist angelaufen

Our This Site Service Company is supporting learners, particularly in the USA, to get outstanding marks in their academic careers. We have developed our status of being one of the most trustworthy and reliable writing service providers by working quite hard to enhance our standard continuously. Our dissertation writing service is specially designed to cater to the needs of Beate Möller sieht optimistisch in die Zukunft. Die 2. Vereinsvorsitzende der IG Kinderferien und ihre Mitstreiter gehen bezüglich der Corona-Pandemie von einer baldigen Entspannung in Europa aus. Die Planungen für die nächsten Kinderferienlager laufen jedenfalls bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren.

Es gleicht ein bisschen der Suche nach mehr Normalität, die seit über einem Jahr größtenteils verloren gegangen ist. Denn irgendwie müsse das Leben ja weitergehen, den Kopf in den Sand zu stecken nütze doch niemanden etwas, meint Beate Möller. Die Lagerschränke des Vereins im Domizil »Haus der Parität« in der Heinrich-Mann-Straße 37 sind deshalb bereits von den Wintersachen befreit und bis zur nächsten Saison sicher verstaut. In den Regalen haben stattdessen Freizeit- und Spielgeräte ihre Plätze gefunden, die in den wärmeren Jahreszeiten hoffentlich zum Einsatz kommen sollen. Was aber in normalen Zeiten das ganze Jahr über immer sehr beliebt und tatsächlich auch immer gebraucht und gern angenommen werde: Plüschtiere. Diese dienen erfahrungsgemäß nicht nur bei Tombolas und sportlichen Wettkämpfen zu den begehrten Preisen.

Die Vereinsmitglieder gestalten für Aktionstage daraus auch gern attraktive Dinge in Handarbeit. Für den traditionellen Stadtkindertag werden beispielsweise schon seit mehreren Jahren Luftballons mittels einer speziellen Maschine mit bunten Plüschtieren gefüllt, die Kindern sehr viel Freude bereiten, berichtet Beate Möller aus ihren Erfahrungswerten.

Spontane Kreativität stellte der Verein auch im vergangenen Jahr unter Beweis als die geplante Ferienreise wegen Corona nicht stattfinden konnte. Die Mitglieder zeigten sich erfinderisch, und machten aus der Not eine Tugend. Ein Teil der Ferienangebote wurde kurzerhand auf den historischen Markt verlegt und als fester Bestandteil des Altstadtboulevards integriert. Auf einem gestalteten Inselbereich rund um den Sorbenbrunnen konnten Kinder malen, basteln und an einem interessanten Wissensquiz zum Thema Kräuterkunde teilnehmen.

Momentan liegt der Fokus der Vorbereitungen aber ganz optimistisch auf dem Sommerferienlager im tschechischen Doksy am Machasee, dass vom 31. Juli bis 14. August stattfinden soll. »Das Programm ist fertig. Wir glauben, dass sich die Situation europaweit beruhigen wird und sich Kinder im Sommerferienlager treffen können«, meint Beate Möller zuversichtlich.

Neue Abenteuer am Machasee

Sicherlich nehme der Verein wahr, dass viele Menschen jetzt andere, wichtigere Sorgen hätten als sich rechtzeitig für die Ferienreisen anzumelden. Deshalb wurde der übliche Beginn der so genannten »verbindlichen Anmeldung« auch auf später verschoben. Es sind momentan noch Plätze frei. Auf die teilnehmenden Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und 15 Jahren warten viele Erlebnisse und spannende Abenteuer bei Tagestouren, am Lagerfeuer, bei Sport, Spiel, Ausflügen, Discoveranstaltungen und sportlichen Wettkämpfen. Natürlich alles angepasst an die jeweiligen Bedingungen der jeweils aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung, betont Beate Möller. Da dem Verein IG Kinderferien die Unterstützung von sozial-schwachen Familien ganz besonders am Herzen liegt, ist beim Reisepreis auch eine Ratenzahlung möglich.