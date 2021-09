Deutscher Meister in der IDM 300-Klasse

Mlm Business Plan Template - diversify the way you cope with your task with our appreciated service select the service, and our experienced scholars will Der neue und alte Champion in der IDM 300-Klasse heißt Lennox Lehmann. Der 16-jährige Fahrer aus Dresden, der für das Freudenberg Team aus Bischofswerda startet, konnte bereits zum zweiten Mal in Folge den Meisterschaftstitel einfahren. Damit gehört der KTM-Pilot zu einem der aufstrebenden Nachwuchsfahrer in seiner Altersklasse.

Trotz Sturz hat es zum Titel gereicht

Im ersten Sonntagsrennen am Hockenheimring konnte sich Lehmann in einer spannenden Windschattenschlacht gegen die Konkurrenz behaupten und fuhr einen wichtigen Sieg ein. Im zweiten Rennen musste der junge Fahrer aufgrund eines Sturzes das Rennen vorzeitig beenden. Dank der Mithilfe seines Teamkollegen, reichte es für den erneuten Meisterschaftstitel am Hockenheimring.

Der bescheidene Gewinner äußert sich wie folgt: »Den Meistertitel zu verteidigen ist immer hart. Ich bin total glücklich, dass wir das jetzt geschafft haben und ich zeigen konnte, dass mein Erfolg 2020 nicht nur an den besonderen Umständen im vergangenen Jahr lag. Vielen Dank an mein Team, meine Familie und alle Sponsoren!«